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11 декабря • обновлено в 03:17
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Голая модель-"копия" Кардашьян похвасталась аппетитными формами: горячее фото

1.1т
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Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками очередным горячим снимком.

Так, на нем звезда позировала абсолютно голой, продемонстрировав "пятую точку". Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Помолитесь за меня", — написала Роуз.

Деми Роуз

Деми Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз полностью голая

Деми Роуз полностью голая

Фото: instagram/demirosemawby

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Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и написали ей множество комплиментов.

"Невероятно красивая", "Горячая", "Ух ты, какое тело", "Это одно из самых красивых фото, которое я когда-либо видела", — написали люди.

Голая модель-"копия" Кардашьян похвасталась аппетитными формами: горячее фото
Голая модель-"копия" Кардашьян похвасталась аппетитными формами: горячее фото
Голая модель-"копия" Кардашьян похвасталась аппетитными формами: горячее фото
Голая модель-"копия" Кардашьян похвасталась аппетитными формами: горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз оголила пышную грудь

Деми Роуз оголила пышную грудь

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз в откровенном купальнике

Деми Роуз в откровенном купальнике

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз полностью голая

Деми Роуз полностью голая

Фото: instagram/demirosemawby

Соблазнительная Деми Роуз

Соблазнительная Деми Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/demirosemawby

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Деми Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Деми Роуз
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