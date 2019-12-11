Голая модель-"копия" Кардашьян похвасталась аппетитными формами: горячее фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками очередным горячим снимком.
Так, на нем звезда позировала абсолютно голой, продемонстрировав "пятую точку". Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Помолитесь за меня", — написала Роуз.
Деми Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз полностью голая
Фото: instagram/demirosemawby
Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и написали ей множество комплиментов.
"Невероятно красивая", "Горячая", "Ух ты, какое тело", "Это одно из самых красивых фото, которое я когда-либо видела", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Деми Роуз оголила пышную грудь
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз в откровенном купальнике
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз полностью голая
Фото: instagram/demirosemawby
Соблазнительная Деми Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/demirosemawby
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Деми Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.
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