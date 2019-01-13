Голая Мелания: всплыли скандальные снимки жены Трампа (18+)

Первая леди США Мелания Трамп до замужества с американским президентом не стеснялась показывать свое тело на фотосессиях.

Во времена своей бурной юности она строила модельную карьеру и была также известна под девичьим именем Мелания Кнаус, и даже снялась для мужских журналов. OBOZREVATEL решил вспомнить самые горячие и скандальные снимки жены Дональда Трампа.

Девушка со словенскими корнями была вынуждена бросить университет после первого курса, выбрав карьеру модели. В 16 лет она уже позировала на подиумах Милана и Парижа в лучших мировых показах.

В 1995 году Меланья К. согласилась на откровенную фотосессию для фотографа Alé de Basseville, которую таблоиды после избрания Трампа президентом сразу же припомнили.

Через три года она уже была успешной моделью, но знакомство с миллиардером дали ей новый виток известности. Со временем фотосессии стали сдержаннее, а пластические операции заметнее. Известно, что Мелания до этого снималась для мужских изданий Max (в 1996 году) и GQ (в 2000 году).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мелания попала в курьезную ситуацию, озадачив сеть странным нарядом для путешествия с мужем, в котором она казалась без штанов.

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