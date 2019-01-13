МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Люди

Голая Мелания: всплыли скандальные снимки жены Трампа (18+)

1.8тЧитать материал на украинском

Первая леди США Мелания Трамп до замужества с американским президентом не стеснялась показывать свое тело на фотосессиях.

Во времена своей бурной юности она строила модельную карьеру и была также известна под девичьим именем Мелания Кнаус, и даже снялась для мужских журналов. OBOZREVATEL решил вспомнить самые горячие и скандальные снимки жены Дональда Трампа.

Девушка со словенскими корнями была вынуждена бросить университет после первого курса, выбрав карьеру модели. В 16 лет она уже позировала на подиумах Милана и Парижа в лучших мировых показах.

Новости
Украинский фотограф показала фото ''порно-любовницы'' Трампа для Playboy

В 1995 году Меланья К. согласилась на откровенную фотосессию для фотографа Alé de Basseville, которую таблоиды после избрания Трампа президентом сразу же припомнили.

Голая Мелания: всплыли скандальные снимки жены Трампа (18+)
Голая Мелания: всплыли скандальные снимки жены Трампа (18+)
Голая Мелания: всплыли скандальные снимки жены Трампа (18+)

Через три года она уже была успешной моделью, но знакомство с миллиардером дали ей новый виток известности. Со временем фотосессии стали сдержаннее, а пластические операции заметнее. Известно, что Мелания до этого снималась для мужских изданий Max (в 1996 году) и GQ (в 2000 году).

Голая Мелания: всплыли скандальные снимки жены Трампа (18+)
Голая Мелания: всплыли скандальные снимки жены Трампа (18+)
Голая Мелания: всплыли скандальные снимки жены Трампа (18+)
Голая Мелания: всплыли скандальные снимки жены Трампа (18+)
Голая Мелания: всплыли скандальные снимки жены Трампа (18+)
Голая Мелания: всплыли скандальные снимки жены Трампа (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мелания попала в курьезную ситуацию, озадачив сеть странным нарядом для путешествия с мужем, в котором она казалась без штанов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Мелания Трамп (Melania Trump)
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
4
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Красиво. Завидуйте что у вас нет таких фото
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги