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23 марта • обновлено в 10:31
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Голая Мадонна высказалась о коронавирусе в ванной: пикантное видео

2.2т
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Американская скандальная певица Мадонна опубликовала откровенное видео, на котором высказалась о коронавирусе.

Так, соответствующий ролик появился на странице артистки в Instagram.

Мадонна

Мадонна

Instagram @madonna

В кадре 61-летняя Мадонна сидит полностью обнаженная в ванной, которая наполнена лепестками роз.

"Есть одна вещь о COVID-19. Ему все равно, насколько ты богатый, насколько ты знаменитый, насколько ты веселый, насколько умный, где живешь, сколько тебе лет, насколько замечательные истории ты можешь рассказать. Это великий уравнитель. Мы все в одной лодке. И если она идет ко дну, то мы все идем ко дну вместе", заявила артистка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, норвежский актер и звезда сериала "Игра престолов" Кристофер Хивью заразился коронавирусом COVID-19.

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Автор
Анна Михно
Персона
Мадонна
Место
США
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Livesey David
Livesey David
Совсем уже бабуся йопнулась.
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