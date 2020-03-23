Американская скандальная певица Мадонна опубликовала откровенное видео, на котором высказалась о коронавирусе.

Так, соответствующий ролик появился на странице артистки в Instagram.

Мадонна Instagram @madonna

В кадре 61-летняя Мадонна сидит полностью обнаженная в ванной, которая наполнена лепестками роз.

"Есть одна вещь о COVID-19. Ему все равно, насколько ты богатый, насколько ты знаменитый, насколько ты веселый, насколько умный, где живешь, сколько тебе лет, насколько замечательные истории ты можешь рассказать. Это великий уравнитель. Мы все в одной лодке. И если она идет ко дну, то мы все идем ко дну вместе", – заявила артистка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, норвежский актер и звезда сериала "Игра престолов" Кристофер Хивью заразился коронавирусом COVID-19.

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