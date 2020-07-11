Голая Мадонна впервые в Playboy: 10 самых скандальных фотосессий звезды

11 июля 1985 года в журнале Playboy впервые опубликовали фотографии голой американской поп-певицы Мадонны.

Фотосессия скандальной звезды состоялась еще 12 февраля 1979 года. В те времена будущая звезда еще не пела, но уже зажигала на нью-йоркских сценах, где выделялась сравнительно миниатюрным ростом (162 см) и надписью "Игрушка для ребят" на ремне, пишет KP.RU (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

За получасовую съемку фотограф Мартин Шрайбер заплатил девушке 30 долларов. А через шесть лет именно эти снимки украсили июльские номера Penthouse и Playboy. Тогда Мадонна была зла, но повлиять на ситуацию уже не могла. Права на скандальные фотографии ей уже не принадлежали.

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Мадонна, 1979 год

Мадонна, 1979 год

Далее приводим самые скандальные фотоподборки поп-звезды Луизы Вероники Чикконе, известная миру под именем Мадонна.

Съемка клипа "Like a Virgin" в Венеции в 1984 году. Фотограф Larry Williams.

Съемка клипа "Like a Virgin" KP.RU

Съемка клипа "Like a Virgin" KP.RU

Мадонна в фотосессии Стивена Майзель (Steven Meisel) для журнала Vogue Italia (1991).

Мадонна, 1991 год KP.RU

Мадонна, 1991 год

Иллюстрации из книги "SEX". Фотографии разных авторов.

Иллюстрации из книги "SEX"

Иллюстрации из книги "SEX"

Произвольная фотосессия. Фотограф Herb Ritts. 1993 год KP.RU

Произвольная фотосессия. Фотограф Herb Ritts. 1993 год KP.RU

Мадонна, 1994 год. Фотограф Bettina Rheims. KP.RU

Мадонна, 1994 год. Фотограф Bettina Rheims. KP.RU

Фотосессия для журнала Versace. Фотограф Steven Meisel. 1995 год KP.RU

Фотосессия для журнала Versace. Фотограф Steven Meisel. 1995 год KP.RU

Фотосессия для мартовского номера журнала Q. Фотограф John Rankin. 1995 год

Фотосессия для книги "Sticky & Sweet Tour". Фотограф Tom Munro. 2008 год KP.RU

Фотосессия для мартовского номера журнала W Magazine. Фотограф Steven Klein. 2009 год KP.RU

Фотосессия для мартовского номера журнала W Magazine. Фотограф Steven Klein. 2009 год KP.RU

Фотосессия для майского номера журнала Interview magazine. Фотографы Mert Alas и Marcus Piggott. 2010 год KP.RU

Фотосессия для майского номера журнала Interview magazine. Фотографы Mert Alas и Marcus Piggott. 2010 год KP.RU

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадонна поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.