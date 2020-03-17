Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, полностью разделась на новой фотографии.

Так, откровенным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Деми Роуз Instagram @demirose

На фото Роуз сфотографирована вместе со своей подругой. Судя по подписи, девушки активно поддерживают введение карантина. Правда, делают это довольно пикантно.

В кадре полностью обнаженная Деми с подругой принимает солнечные ванны на белых лежаках. На фотографии девушки демонстрируют пышные ягодицы.

"Карантинный партнер", – подписала снимок Роуз, добавив локацию "Изолятор".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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