Главная Новости
17 марта • обновлено в 04:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Голая Деми Роуз показала, как проводит время на карантине: горячее фото

1.4т
Читать материал на украинском

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, полностью разделась на новой фотографии.

Так, откровенным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Деми Роуз

Деми Роуз

Instagram @demirose

На фото Роуз сфотографирована вместе со своей подругой. Судя по подписи, девушки активно поддерживают введение карантина. Правда, делают это довольно пикантно.

В кадре полностью обнаженная Деми с подругой принимает солнечные ванны на белых лежаках. На фотографии девушки демонстрируют пышные ягодицы.

"Карантинный партнер", – подписала снимок Роуз, добавив локацию "Изолятор".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Деми Роуз
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги