"Голая будешь?" Лорак разозлила сеть внешним видом

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, удивила своих поклонников внешним видом. Так, она сфотографировалась в концертном зале в сером гольфе и кожаных штанах.

Некоторым не понравилось то, что артистка находилась в помещении в солнцезащитных очках. Они отметили, что это неуважение к фотографу и зрителям. Снимок Лорак разместила на своей странице в Instagram.

"Вот как можно народ обманывать? На фото вроде и грудь есть", "Ты, что терминатор? Очки сними! Это неуважение к зрителям и фотографу", "Сегодня и завтра хоть не голая будешь выступать?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак разозлила фанатов откровенным нарядом на концерте в Баку (Азербайджан). Поклонники отметили, что такая одежда неуместна в мусульманской стране.

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