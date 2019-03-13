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СпортLady

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"Голая будешь?" Лорак разозлила сеть внешним видом

3.2тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, удивила своих поклонников внешним видом. Так, она сфотографировалась в концертном зале в сером гольфе и кожаных штанах.

Некоторым не понравилось то, что артистка находилась в помещении в солнцезащитных очках. Они отметили, что это неуважение к фотографу и зрителям. Снимок Лорак разместила на своей странице в Instagram.

"Голая будешь?" Лорак разозлила сеть внешним видом
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"Вот как можно народ обманывать? На фото вроде и грудь есть", "Ты, что терминатор? Очки сними! Это неуважение к зрителям и фотографу", "Сегодня и завтра хоть не голая будешь выступать?", - пишут в сети.

"Голая будешь?" Лорак разозлила сеть внешним видом
"Голая будешь?" Лорак разозлила сеть внешним видом
"Голая будешь?" Лорак разозлила сеть внешним видом
"Голая будешь?" Лорак разозлила сеть внешним видом
"Голая будешь?" Лорак разозлила сеть внешним видом
"Голая будешь?" Лорак разозлила сеть внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак разозлила фанатов откровенным нарядом на концерте в Баку (Азербайджан). Поклонники отметили, что такая одежда неуместна в мусульманской стране.

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