Годовщина свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза: почему их брак "оброс" скандалами

29 июля 1981 года в Соборе Святого Павла в Лондоне состоялась свадьба Принца Уэльского Чарльза и леди Дианы Спенсер.

Торжество, которое обошлось государственной казне Великобритании почти в 3 миллиона фунтов, в прессе окрестили "свадьбой века". В то же время, союз Дианы и Чарльза считался одним из самых спорных в королевской семье. OBOZREVATEL решил вспомнить самые скандальные факты о браке принцессы и принца Уэльских.

Свадьба Чарльза и Дианы

Прожив в браке 15 лет, супруги официально развелись – за год до трагической гибели Дианы в автокатастрофе.

Инцидент во время свадебной клятвы

Уже с самого начала сказка про "британскую Золушку" начала рушиться. Во время свадебной клятвы, которую вся страна ждала не меньше королевской семьи, Диана перепутала второе и третье имя Чарльза, а тот, в свою очередь, забыл поцеловать уже законную супругу сразу после клятвы.

Диана и Чарльз поженились 39 лет назад

Диана не обратила внимание на такие мелочи, хотя многие говорили, что это плохой знак. Гораздо больше ее волновали отношения мужа с Камиллой Паркер Боулз – его давней любовницей. Он пообещал разорвать отношения с ней еще до свадьбы, но Камилла почему-то присутствовала на церемонии, что изрядно озадачило публику.

Интересно, что Диана изначально знала, что ее супруг любит другую женщину. Королевский эксперт Кэти Николь утверждает, что принцесса Уэльская всегда понимала: Паркер-Боулз не покинула сердце ее мужа даже после свадьбы и рождения сыновей. Спустя несколько лет после гибели Дианы Чарльз женился на Камилле.

Духовная пропасть между супругами

Между Чарльзом и Дианой была интеллектуальная и духовная пропасть. Почти 13 лет разницы в возрасте нужно было компенсировать хоть чем-то, но тогда невеста принца решила, что это Чарльз, должен взять на себя труд "спуститься" на ее уровень развития, а никак не она "подняться" до уровня супруга.

Брак принцессы Дианы и принца Чарльза: скандальные факты

Диана не интересовалась хобби принца Уэльского, не пыталась подружиться с его друзьями, критиковала его привычки и с издевкой относилась к его набожности. Им буквально не о чем было говорить друг с другом, а слушать Чарльза так, как это делала Камилла, Диана и вовсе не умела.

После того, как стало очевидно, что Чарльз скучает в ее присутствии, Диана сделала еще одну ошибку в их отношениях: она начала ревновать мужа к его бывшей любовнице. Это сильно "приземлило" Диану в глазах Чарльза. А она, не понимая этого, придумывала все новые поводы для ревности и новые оскорбительные прозвища для Камиллы. Одно из них даже осталось в истории – "ротвейлер" – по мнению Дианы, Камилла мертвой хваткой вцепилась в Чарльза, как делает собака этой охранной породы.

Диана и Чарльз поженились 29 июля

Диана вызывала искусственный интерес к своей персоне

Тележурналист Мартин Бэшир во время скандального интервью напомнил Диане, что ее нередко обвиняли в том, что она сама искусственно раздувала интерес к своей персоне, эпатируя прессу в первые годы брака с Чарльзом. К примеру, она выступила чуть ли не в неглиже на сцене Ковент-Гардена в паре со знаменитым танцовщиком балета Уэйном Слипом.

Номер был "подарком" принцу Чарльзу на его день рождения. Однако фактически Диана перетянула на себя все внимание, которым должен был насладиться именинник.

Второй раз это случилось на приеме в Белом доме, где она станцевала рок-н-ролл с Джоном Траволтой – импровизация вызвала настоящую истерию среди журналистов, и Диана снова затмила собой и мужа, и принимавшую их чету Рейганов. До ее появления в королевской семье другие ее члены, включая и молодежь, подобного ажиотажа никогда не вызывали, но, впрочем, и вели себя куда менее эмоционально.

Принцесса Диана и принц Чарльз

Манипуляции на тему детей и здоровья

Будучи на 3-м месяце беременности, Леди Ди инсценировала падение с лестницы. Разумеется, все закончилось благополучно, а до смерти напуганный Чарльз весь остаток беременности Дианы сдувал с нее пылинки

После родов, по признанию самой принцессы, она вновь стала страдать от недостатка внимания, впала в послеродовую депрессию, из-за чего начала демонстративно наносить себе телесные повреждения.

Диана и Чарльз: самые известные скандалы пары

В интервью BBC принцесса Уэльская заявила, что была, возможно, "первой в королевской семье, кто когда-либо испытывал депрессию или, по крайней мере, первой, кто позволил себе проявить ее открыто". Такая регулярная "открытость" отшатнула от нее Чарльза и его семью.

Измены Дианы

В королевской семье табу на женскую измену прописано "на уровне ДНК". Даже если сам супруг при этом пускается во все тяжкие, жена должна оставаться верной. Диана не могла не знать, чем обернутся ее интрижки, учитывая статус жены и матери наследников британской монархии.

Но она, судя по всему, предпочитала об этом не думать. Как и о том, что статус ее любовников (конюхи, водители, офицеры) еще более унижает и Чарльза, и ее саму. Биографы принцессы Уэльской насчитали 5 "официальных" и 6-8 "неофициальных" любовников, с которыми Диана имела отношения до и после развода с Чарльзом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны жуткие подробности из жизни принцессы Дианы. Их раскрыли в новой документальной ленте о секретах бывшей жены принца Чарльза.