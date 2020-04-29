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29 апреля • обновлено в 08:42
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Годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: тор-3 скандалов, в которые попала пара

2.1т
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29 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют девятую годовщину свадьбы. В 2011 году пол мира следило за торжеством в прямом эфире, а свадебные салоны заполнились платьями "как у Кейт". Сейчас, за годы брака, супруги пережили множество моментов, за которые их любят или критикуют и, несмотря на различные слухи и сплетни, остались одним из символов королевской семьи.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые громкие скандалы,в которые попадали герцоги Кембриджские.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Вероятная измена принца Уильяма

Британская журналистка и писательница Джессика Джейн на страницах своей книги "Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтон стала будущей королевой" описала случай, когда в 2009 году Уильям едва не лишился отношений с Кейт.

"Кейт тогда оставила работу. Ей нужно было время, чтобы подумать над отношениями с Уильямом. В тот вечер он предпочел пойти в клуб с друзьями, где танцевал и флиртовал с другой девушкой", — рассказала автор книги.

Также СМИ сообщали о его возможном романе с юной моделью Софи Тейлор. Якобы он провел вместе с ней несколько ночей. Уильям подобные слухи никак не комментировал,

Принц Уильям и Софи Тейлор

Принц Уильям и Софи Тейлор

В 2019 году западные СМИ сообщили о том, что британский принц Уильям изменил Кейт Миддлтон с ее близкой подругой. Якобы, когда Кейт была беременна третьим ребенком, британский принц непозволительно близко сдружился с Роуз Ханбери — бывшей моделью аристократического происхождения, а ныне супругой 58-летнего Дэвида Роксэведжа, маркиза Чамли.

Кейт Миддлтон и Роуз Ханбери

Кейт Миддлтон и Роуз Ханбери

Конфликт с супругой принца Гарри Меган Маркл

Слухи о напряженных отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон начали распространяться еще в 2018 году. Отношения между герцогинями якобы не заладились с момента свадьбы Маркл и принца Гарри – Миддлтон не одобрила его выбор.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Позже, когда герцоги Сассекские сложили королевские полномочия ситуация только ухудшилась. Миддлтон публично проигнорировала Меган Маркл и принца Гарри во время службы в Вестминстерском аббатстве, посвященной Дню Содружества.

Годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: тор-3 скандалов, в которые попала пара

ДТП со старушкой

В 2019 году герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и британский принц Уильям попали в скандал с ДТП: кортеж, который сопровождал их на церемонию в Виндзорский замок, сбил пожилую женщину.

Виновником ЧП стал полицейский, который находился за рулем служебного мотоцикла и не смог справиться с управлением. По словам свидетелей, полицейский ехал по встречной полосе. В результате ДТП у пострадавшей женщины диагностировали перелом тазовых костей и многочисленные травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила воскресную службу в церкви в Сандрингеме, где столкнулась с предпологаемой любовницей принца Уильяма Роуз Ханбери.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл Принц Уильям Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
Теги
свадьба скандалы шоу-бизнес
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