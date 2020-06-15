Годовщина смерти Жанны Фриске: как жила и боролась со смертью певица
15 июня 2015 года умерла российская исполнительница Жанна Фриске, которая два года она боролась с опухолью мозга.
Фриске была одной из самых ярких звезд шоу-бизнеса РФ. За 40 лет своей жизни она сумела построить успешную карьеру, а также создать семью и родить сына.
OBOZREVATEL предлагает вспомнить о том, как артистка и одна из красивейших женщин России сумела прославиться и с какими преградами сталкивалась на пути к известности.
Солистка звездного состава группы "Блестящие", сольная певица, актриса кино, телеведущая, но истинное признание пришло к ней в 2003 году после участия в шоу "Последний герой". Жанна заняла на шоу второе место и открылась зрителям не как "блестящая" пафосная звезда, а как добрый обычный человек с сильным характером.
Зрители были поражены и восхищены тем, как вела себя певица, она демонстрировала львиную выдержку, спокойствие и доброе отношение к своим коллегам. После шоу она приняла для себя окончательное решение не возвращаться в группу и начать самостоятельную сольную карьеру.
Кроме музыки артистка попробовала себя в качестве актрисы и телеведущей. Зрителям она известна благодаря ролям в блокбастерах "Ночной дозор", "Дневной дозор", "О чём говорят мужчины" и драме "Кто я". За роль в "Дневном дозоре" Фриске даже получила премию MTV в номинации "Лучшая женская роль".
Фриске удалось преодолеть стереотипность, сопровождающую большинство её коллег. Жанну воспринимали не только как певицу, которая в свободное время занимается еще чем-то, а как артистку, которая сумела одинаково хорошо реализовать себя во всех ипостасях.
Долгий путь к любви
Не смотря на армию поклонников, успех в карьере и самореализацию Жанна долгое время искала именно того человека. Как пишет 24Smi, ей приписывали романы с лидером "Отпетых мошенников" Сергеем Амораловым, с солистом группы "Hi-Fi" Митей Фоминым даже с российским мачо Дмитрием Нагиевым и хоккеистом Александром Овечкиным. Но никаких доказательств или подтверждений этим "романам" не было.
В августе 2011 года в средствах массовой информации написали о новом увлечении звезды - телеведущем Дмитрии Шепелеве. Но пара отрицала связь.Сомнения развеялись, когда в твиттере Фриске появилась интригующая запись: "Дорогой, наша история любви… будет бегать в подгузниках". На что Шепелев ответил: "Хочу, чтобы наша история любви поскорей бегала". Незадолго после этого артистка родила первенца – сына Платона.
Неизлечимая болезнь
О своём диагнозе Жанна узнала ещё во время беременности. Фриске долгое время скрывала болезнь от общества. О том, что артистка страдает серьезным онкологическим заболеванием, стало известно от ее супруга. Тогда, в 2015-м, фанаты пришли в ужас от новости: Жанне диагностировали неоперабельную опухоль мозга.
Фриске не стало 15 июня, буквально через несколько недель ей исполнился бы 41 год. Последние месяцы жизни Жанна была в коме и ее семья тщательно скрывала это. За неделю до кончины Фриске перестала узнавать родных, а последние два дня она провела в абсолютно бессознательном состоянии.
Многие поклонники Жанны искренне надеялись на ее выздоровление, а также всеми силами помогали собрать деньги на лечение. В итоге было собрано почти 70 миллионов рублей, которые по воле артистки были переданы на лечение онкобольных детей.
После смерти Жанны разгорелся скандал
После похорон Жанны ее отец, мама, сестра Наталья и близкая подруга Ольга Орлова не стеснялись в выражениях, когда речь заходила о гражданском муже артистки Дмитрии Шепелеве. Говорили о том, что он уехал и увёз сына на курорт в Болгарию, когда Жанна умирала.
В конце 2016 года скандал начал затихать. Конфликтующие стороны разделили имущество, оставшееся от умершей звезды. Родным досталась московская квартира, а Дмитрию и Платону Шепелевым – загородный дом Жанны Фриске в Подмосковье.
В этом году сын Шепелева и Фриске пойдет в школу. Ранее отец ребенка рассказывал, что сын все еще помнит мать.
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