Годовщина смерти Жанны Фриске: как жила и боролась со смертью певица

Ровно 4 года назад не стало исполнительницы Жанны Фриске, два года она боролась с опухолью главного мозга, но чуда не произошло.

Стремительная жизнь Фриске

Фриске была и остается, одной из самых ярких звёзд отечественного шоу-бизнеса. За 40 лет своей жизни она сумела сделать стремительную карьеру.

"Блестящие" ELLE

Солистка звёздного состава группы "Блестящие", сольная певица, актриса кино, телеведущая, но истинное признание пришло к ней в 2003 году после участия в шоу "Последний герой". Жанна заняла на шоу второе место и открылась зрителям не как "блестящая" пафосная звезда, а как добрый обычный человек с сильным характером.

Зрители были поражены и восхищены тем, как вела себя певица, она демонстрировала львиную выдержку, спокойствие и доброе отношение к своим коллегам. После шоу она приняла для себя окончательное решение не возвращаться в группу и начать самостоятельную сольную карьеру.

"Последний герой" Жанна Tengri Mix

Кроме музыки артистка попробовала себя в качестве актрисы и телеведущей. Зрителям она известна благодаря ролям в блокбастерах "Ночной дозор", "Дневной дозор", "О чём говорят мужчины" и драме "Кто я". За роль в "Дневном дозоре" Фриске даже получила премию MTV в номинации "Лучшая женская роль".

Фриске удалось преодолеть стереотипность, сопровождающую большинство её коллег. Жанну воспринимали не только как певицу, которая в свободное время занимается еще чем-то, а как артистку, которая сумела одинаково хорошо реализовать себя во всех ипостасях.

Долгий путь к любви

Не смотря на армию поклонников, успех в карьере и самореализацию Жанна долгое время искала именно того человека. Как пишет 24Smi, ей приписывали романы с лидером "Отпетых мошенников" Сергеем Амораловым, с солистом группы "Hi-Fi" Митей Фоминым даже с российским мачо Дмитрием Нагиевым и хоккеистом Александром Овечкиным. Но никаких доказательств или подтверждений этим "романам" не было.

Фриске и Шепелев долго не подтверждали отношения Архив Шепелева

В августе 2011 года в средствах массовой информации написали о новом увлечении звезды - телеведущем Дмитрии Шепелеве. Но пара отрицала связь.Сомнения развеялись, когда в твиттере Фриске появилась интригующая запись: "Дорогой, наша история любви… будет бегать в подгузниках". На что Шепелев ответил: "Хочу, чтобы наша история любви поскорей бегала". Незадолго после этого артистка родила первенца – сына Платона.

Беременной Жанна узнала о болезни Facebook Жанны

Неизлечимая болезнь

О своём диагнозе Жанна узнала ещё во время беременности. Фриске долгое время скрывала болезнь от общества. О том, что артистка страдает серьезным онкологическим заболеванием, стало известно от ее супруга. Тогда, в 2015-м, фанаты пришли в ужас от новости: Жанне диагностировали неоперабельную опухоль мозга.

Жанна очень изменилась во время лечения СтарХит

Жанна Фриске (справа) после лечения Главред

Фриске не стало 15 июня, буквально через несколько недель ей исполнился бы 41 год. Последние месяцы жизни Жанна была в коме и ее семья тщательно скрывала это. За неделю до кончины Фриске перестала узнавать родных, а последние два дня она провела в абсолютно бессознательном состоянии.

Многие поклонники Жанны искренне надеялись на ее выздоровление, а также всеми силами помогали собрать деньги на лечение. В итоге было собрано почти 70 миллионов рублей, которые по воле артистки были переданы на лечение онкобольных детей.

После смерти Жанны разгорелся скандал

После похорон Жанны ее отец, мама, сестра Наталья и близкая подруга Ольга Орлова не стеснялись в выражениях, когда речь заходила о гражданском муже артистки Дмитрии Шепелеве. Говорили о том, что он уехал и увёз сына на курорт в Болгарию, когда Жанна умирала.

В конце 2016 года скандал начал затихать. Конфликтующие стороны разделили имущество, оставшееся от умершей звезды. Родным досталась московская квартира, а Дмитрию и Платону Шепелевым – загородный дом Жанны Фриске в Подмосковье.

сын Фриске Платон Шепелев СтарХит

В этом году сын Шепелева и Фриске пойдет в школу. Ранее отец ребенка рассказывал, что сын все еще помнит мать.

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