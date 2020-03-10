Годовщина смерти Тараса Шевченко: меткие цитаты и советы Кобзаря народу Украины

Украинский писатель и художник Тарас Шевченко умер 159 лет тому назад, 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге.
Тарас Григорьевич был не только талантливым человеком – он сумел стать настоящим символом борьбы украинцев за свою свободу и независимость. Его творчество актуально и в наше время, а многие слова поэта стали крылатыми выражениями. К годовщине смерти Кобзаря OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые меткие цитаты Тараса Шевченко, а также его советы народу Украины.
Тарас Шевченко в 1860 году
фото: tarasshevchenko.at.ua
Цитаты Тараса Шевченко про украинский язык
І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик...
***
Не одцуравсь того слова, Що мати співала, Як малого повивала.
***
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
* * *
Тарас Шевченко
twitter.com/poroshenko
А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди.
Цитаты Тараса Шевченко про Украину и борьбу за независимость
Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров'ю Волю окропіте.
***
Борітеся – поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!
***
Тарас Шевченко
bibliograflviv.blogspot.com
Свою Україну любіть.
Любіть її… Во врем’я люте.
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
***
Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше – спати, спати,
І спати на волі...
***
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра.
***
А ти, моя Україно,
Безталанна вдово.
Тарас Шевченко
Автопортрет
Советы Тараса Шевченко украинцам
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь.
***
Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями.
***
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
***
Цитаты Тараса Шевченко
twitter.com/inushka_
Не завидуй багатому: багатий не має
Ні приязні, ні любови – він все те наймає.
***
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну.
***
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
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