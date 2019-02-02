МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: лучшие песни артиста

322Читать материал на украинском

2 февраля исполняется четыре года со дня смерти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Авария, которая унесла жизнь музыканта произошла в 2015. Автомобиль артиста столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области.

Как сообщали в полиции, машина Кузьмы выехала на встречную полосу на закругленном участке дороги, в результате чего и произошло столкновение. OBOZREVATEL предлагает читателю послушать лучшие песни Кузьмы.

Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: лучшие песни артиста

Корреспондент.net

Новости
''В самое сердце...'' Клип Могилевской о Кузьме довел сеть до слез

Накануне своей гибели Кузьма Скрябин записал видео, на котором он критикует состояние дорог в Днепропетровской области и депутатов, которые довели их до такого состояния. Видео датировано 1 февраля.

Лучшие песни Кузьмы Скрябина

Как рассказала OBOZREVATEL мама Кузьмы, Ольга Кузьменко, некоторые компании рассылают своим партнерам образцы могильных фотографий с ее сыном.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги