Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: лучшие песни артиста

2 февраля исполняется четыре года со дня смерти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Авария, которая унесла жизнь музыканта произошла в 2015. Автомобиль артиста столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области.

Как сообщали в полиции, машина Кузьмы выехала на встречную полосу на закругленном участке дороги, в результате чего и произошло столкновение. OBOZREVATEL предлагает читателю послушать лучшие песни Кузьмы.

Корреспондент.net

Накануне своей гибели Кузьма Скрябин записал видео, на котором он критикует состояние дорог в Днепропетровской области и депутатов, которые довели их до такого состояния. Видео датировано 1 февраля.

Лучшие песни Кузьмы Скрябина

Как рассказала OBOZREVATEL мама Кузьмы, Ольга Кузьменко, некоторые компании рассылают своим партнерам образцы могильных фотографий с ее сыном.

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