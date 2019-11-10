Годовщина гибели Михаила Задорнова: как живет семья звезды юмора

Российский юморист Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 году на 70-м году жизни. Артист на протяжении года лечился от онкологии, однако побороть страшный недуг так и не смог.

Со дня смерти юмориста прошло два года. Как сегодня живут две бывших жены Задорнова и дочь.

Михаил Задорнов 24СМИ

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Юморист был похорен в Юрмале на кладбище в Яундубулты - согласно его последней воле.

Могила Михаила Задорнова в Юрмале КП

Однако немало разговоров в росСМИ вызвала другая последняя воля Задорнова - наследство, оглашенное в 2018 году. Так, по словам сестры автора, наследниками звезды являются его сестра Людмила, первая жена Велта, вторая жена Елена Бомбина и их дочь Елена.

Велта Калнберзина, Людмила Задорнова, Елена Бомбина и Елена Задорнова Sputnik / Sergey Melkonov

Впрочем, как писал МК, Бомбина была не очень довольна волей покойного мужа, так как немалую часть имущества юморист оставил первой супруге Велте, с которой был разведен.

"Последние годы его отношения с Велтой стали даже лучше, чем со второй супругой. Велта Яновна очень рассудительная и мудрая женщина. Она родом из Риги, но сейчас живет в Москве", – рассказала подруга семьи.

Михаил Задорнов и Велта Global Look Press

По ее словам, в лучшем положении после оглашения завещания оказалась Велта: "Велта была благодарна. А вот Елена – не очень. Она планировала получить все. Но Бомбиной остается то, что ей лично он купил в браке и оформил на нее".

Впрочем, сама Бомбина, наоборот, признавалась, что завещание никого не ущемило:

"Написанное им более чем 20 лет назад завещание, к счастью, никого из родных не ущемило. И нам не приходится ничего делить и ссориться из-за этого. Он обо всех родных позаботился без всякого завещания. Обиженных среди нас нет".

Михаил Задорнов с женой Еленой и дочкой КП

Впрочем, сейчас обе женщины не ведут общественную жизнь и не появляются на публике. Правда, имя первой жены до сих пор то и деле появляется в скандальных хрониках, связанных с наследством.

Так, в 2019 году Велта подала в суд на "Первый канал" с требование выплатить ей 7,5 миллиона рублей в качестве компенсации за нарушение ее исключительного права на аудиовизуальные произведения "Умом Россию не поднять" и "Кому на Руси жить?".

24СМИ

Что касается дочери Задорнова Елены, то сейчас она живет на Мальте. Однако, судя по фото в Instagram, девушка часто бывает в Москве. По словам матери и второй жены юмориста, замуж Елена еще не вышла, и занимается написанием докторской диссертации по антропологии.

Также известно, что близким другом единственной дочери сатирика является украинский актер Игорь Скрипко. С парнем у девушки есть несколько совместных фото в соцсети.

Елена Задорнова Инстаграм

Елена Задорнова Инстаграм

Елена Задорнова и Игорь Скрипко Инстаграм

"Только сейчас реально поняли, какую тяжелую ношу забот он на себе нес все эти годы и как он нас оберегал от всех проблем. Учимся с дочкой смотреть на мир своими глазами, а не глазами Михаила", - призналась вдова Михаила в интервью "КП".

Михаил Задорнов с женой Еленой МК

Также, по словам Бомбиной, в прошлом году на здании МАИ, где учился Михаил, открыли мемориальную доску. Также была одобрена идея о присвоении одной из библиотек Москвы имени Михаила Задорнова и создании там центра юмора и сатиры его имени, открыт юмористический клуб "Задорный микрофон".

Михаил Задорнов SPLETNIK.RU

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до смерти российский сатирик Михаил Задорнов лично звонил украинскому комику и шоумену Владимиру Зеленскому, чтобы поблагодарить его за работу юмористической студии "Квартал 95

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