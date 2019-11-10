Годовщина гибели Михаила Задорнова: как живет семья звезды юмора

Российский юморист Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 году на 70-м году жизни. Артист на протяжении года лечился от онкологии, однако побороть страшный недуг так и не смог.
Со дня смерти юмориста прошло два года. Как сегодня живут две бывших жены Задорнова и дочь.
Михаил Задорнов
24СМИ
Юморист был похорен в Юрмале на кладбище в Яундубулты - согласно его последней воле.
Могила Михаила Задорнова в Юрмале
КП
Однако немало разговоров в росСМИ вызвала другая последняя воля Задорнова - наследство, оглашенное в 2018 году. Так, по словам сестры автора, наследниками звезды являются его сестра Людмила, первая жена Велта, вторая жена Елена Бомбина и их дочь Елена.
Велта Калнберзина, Людмила Задорнова, Елена Бомбина и Елена Задорнова
Sputnik / Sergey Melkonov
Впрочем, как писал МК, Бомбина была не очень довольна волей покойного мужа, так как немалую часть имущества юморист оставил первой супруге Велте, с которой был разведен.
"Последние годы его отношения с Велтой стали даже лучше, чем со второй супругой. Велта Яновна очень рассудительная и мудрая женщина. Она родом из Риги, но сейчас живет в Москве", – рассказала подруга семьи.
Михаил Задорнов и Велта
Global Look Press
По ее словам, в лучшем положении после оглашения завещания оказалась Велта: "Велта была благодарна. А вот Елена – не очень. Она планировала получить все. Но Бомбиной остается то, что ей лично он купил в браке и оформил на нее".
Впрочем, сама Бомбина, наоборот, признавалась, что завещание никого не ущемило:
"Написанное им более чем 20 лет назад завещание, к счастью, никого из родных не ущемило. И нам не приходится ничего делить и ссориться из-за этого. Он обо всех родных позаботился без всякого завещания. Обиженных среди нас нет".
Михаил Задорнов с женой Еленой и дочкой
КП
Впрочем, сейчас обе женщины не ведут общественную жизнь и не появляются на публике. Правда, имя первой жены до сих пор то и деле появляется в скандальных хрониках, связанных с наследством.
Так, в 2019 году Велта подала в суд на "Первый канал" с требование выплатить ей 7,5 миллиона рублей в качестве компенсации за нарушение ее исключительного права на аудиовизуальные произведения "Умом Россию не поднять" и "Кому на Руси жить?".
24СМИ
Что касается дочери Задорнова Елены, то сейчас она живет на Мальте. Однако, судя по фото в Instagram, девушка часто бывает в Москве. По словам матери и второй жены юмориста, замуж Елена еще не вышла, и занимается написанием докторской диссертации по антропологии.
Также известно, что близким другом единственной дочери сатирика является украинский актер Игорь Скрипко. С парнем у девушки есть несколько совместных фото в соцсети.
Елена Задорнова
Инстаграм
Елена Задорнова
Инстаграм
Елена Задорнова и Игорь Скрипко
Инстаграм
"Только сейчас реально поняли, какую тяжелую ношу забот он на себе нес все эти годы и как он нас оберегал от всех проблем. Учимся с дочкой смотреть на мир своими глазами, а не глазами Михаила", - призналась вдова Михаила в интервью "КП".
Михаил Задорнов с женой Еленой
МК
Также, по словам Бомбиной, в прошлом году на здании МАИ, где учился Михаил, открыли мемориальную доску. Также была одобрена идея о присвоении одной из библиотек Москвы имени Михаила Задорнова и создании там центра юмора и сатиры его имени, открыт юмористический клуб "Задорный микрофон".
Михаил Задорнов
SPLETNIK.RU
Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до смерти российский сатирик Михаил Задорнов лично звонил украинскому комику и шоумену Владимиру Зеленскому, чтобы поблагодарить его за работу юмористической студии "Квартал 95
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