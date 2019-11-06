Годовщина гибели Александра Дедюшко: как выглядит повзрослевшая дочь звезды кино

Жизнь звезды боевиков Александра Дедюшко забрала страшная авария в 2007 году. У актера осталась дочь Ксения от первого брака.

3 ноября было 12 лет со дня гибели актера. В тот роковой день Александр ехал по трассе Москва-Уфа, чтобы встретить на вокзале маму. Рядом с артистом сидела супруга Светлана, а позади — восьмилетний сын Дима. Однако внезапно машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком. Все пассажиры умерли на месте.

После гибели Дедюшки стало известно, что у него есть дочь Ксения от первого брака с Людмилой Томилиной. Правда, как сообщает Яндекс.Дзен, когда пришло время делить наследство, девушка не получила ничего.

Александр Дедюшко с женой Светланой и сыном Димой Яндекс.Дзен

Александр Дедюшко Яндекс.Дзен

По словам мамы Ксении, несмотря на постановление суда, родственники Светланы завладели всем имуществом, и ничего не оставили родной дочери актера. В свою очередь, Ксения отказалась воевать за наследство, и исчезла из поля зрения.

Дочь Александра Дедюшко Ксения Яндекс.Дзен

Как удалось выяснить, сейчас девушка живет своей жизнью и не дает интервью о покойном отце.

Будучи дочерью актера, Ксения сначала тоже пошла в театральный институт, однако вскоре поняла, что актерская профессия не для нее, и перепоступила на факультет истории.

Дочь Александра Дедюшко Ксения Яндекс.Дзен

Сейчас Ксения живет в Москве и работает в сфере газавтоматики.

В своем Instagram девушка часто делится личными фотографиями: это и яркие фотосессии, и случайные кадры, и снимки из поездок в другие страны.

Дочь Александра Дедюшко Ксения Инстаграм

Дочь Александра Дедюшко Ксения Инстаграм

Последний раз, когда Ксения появлялась на передаче в память об Александре Дедюшко, она была с темными волосами. С тех пор внешность дочери актера изменилась - в эффектной блондинке с трудом удается узнать прежнюю Ксению.

Дочь Александра Дедюшко Ксения Инстаграм

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