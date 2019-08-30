Год со смерти Кобзона: кому достались миллиарды певца

В четверг, 30 августа 2018 года умер российский певец и политик Иосиф Кобзон. Он скончался в возрасте 80 лет.

У Иосифа Кобзона остались вдова Нинель, двое детей и десять внуков. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, какое наследство оставил артист своей семье.

В собственности у первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре значатся машины, квартиры, земельные участки.

За 2017 год он заработал 15 159 440,53 рублей.

Также Кобзон был владельцем нескольких земельных участков в Подмосковье. В поселке Баковка Кобзону принадлежат 2 гектара земли. На этом участке находится шесть построек: жилые дома — 413 кв.м, 548 кв.м, 262 кв.м, гостевой дом — 568 кв.м, дом охраны — 417 кв.м, хозблок — 191 кв.м.

Поместье не может стоить менее 350-400 миллионов рублей.

В списке есть еще четыре земельных участка, их площадь — от 1,3 тыс. кв.м. до 9,2 тыс. кв.м.

Квартира заявлена одна, площадью 617 кв.метров. Это двухэтажный пентхаус на Новом Арбате. Стоимость аналогичной недвижимости составляет более 450 млн рублей.

Есть гараж площадью в 17,2 кв. метра и автомобиль Mercedes-Benz S 560 Maybach 4 MATIC, на котором ездил политик. Его минимальная стоимость — 10 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кобзон умер 30 августа в одной из клиник Москвы, где до этого проходил лечение и некоторое время находился в коме. Его похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.

После смерти артиста начали всплывать различные странные факты из его жизни. К примеру, обвинения в сексуальных домогательствах и тесной связи с русской мафией.

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