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20 ноября • обновлено в 07:33
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"Гном в вещах Гулливера": Лорак возмутила сеть странным нарядом

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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас работает и живет в Москве, шокировала поклонников новым стилем в одежде.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фотографию, которая вызвала бурные обсуждения в сети.

Ани Лорак

Ани Лорак

Инстаграм

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На снимке Лорак сфотографирована в спортивной одежде: широкие черные штаны, объемная куртка цвета хаки, грубые ботинки. Волосы артистка собрала в высокий хвост.

Ани Лорак

Ани Лорак

Инстаграм

Многие поклонники осудили такой образ звезды, заявив, что теперь она выглядит, как мужчина. Другие же связывают перемены в стиле артистки с новым возлюбленным Егором Глебом.

"Гном в вещах Гулливера": Лорак возмутила сеть странным нарядом
"Гном в вещах Гулливера": Лорак возмутила сеть странным нарядом
"Гном в вещах Гулливера": Лорак возмутила сеть странным нарядом
"Гном в вещах Гулливера": Лорак возмутила сеть странным нарядом
"Гном в вещах Гулливера": Лорак возмутила сеть странным нарядом
"Гном в вещах Гулливера": Лорак возмутила сеть странным нарядом
"Гном в вещах Гулливера": Лорак возмутила сеть странным нарядом
"Гном в вещах Гулливера": Лорак возмутила сеть странным нарядом
"Гном в вещах Гулливера": Лорак возмутила сеть странным нарядом

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Ани Лорак смутила новыми фото. На них поклонники уже с трудом узнают певицу.

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Автор
Анна Михно Анна Михно
Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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