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17 марта • обновлено в 13:49
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Глюкозу лишили имени: что случилось

1.4т
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Российский продюсер Максим Фадеев заявил, что принял решение забрать сценическое имя "Глюкоза" у певицы Наталии Ионовой-Чистяковой.

Об этом сообщает издание Актуальные новости.

Глюкоза

Глюкоза

Instagram @glukozamusic

Так, как говорится в сообщении, знаменитость может продолжить выступать на сцене под своим настоящим именем. Потому что в скором времени он готовится представить общественности новую Глюкозу.

Сама Наталья новость о том, что может вскоре лишиться своего сценического имени, пока что не прокомментировала.

Максим Фадеев

Максим Фадеев

Instagram @fadeevmaxim

Кроме того, как пишет издание, Фадеев планирует обновить и группу Serebro. По словам продюсера, новый коллектив окажется настоящим шоком для зрителей.

Группа Serebro

Группа Serebro

Instagram @serebro_new

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Наргиз заявила, что продюсер Максим Фадеев намерен разрушить ее карьеру.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Максим Фадеев Наташа Ионова (Глюк’оZа)
Место
Россия
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