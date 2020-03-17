Глюкозу лишили имени: что случилось

Российский продюсер Максим Фадеев заявил, что принял решение забрать сценическое имя "Глюкоза" у певицы Наталии Ионовой-Чистяковой.

Об этом сообщает издание Актуальные новости.

Глюкоза Instagram @glukozamusic

Так, как говорится в сообщении, знаменитость может продолжить выступать на сцене под своим настоящим именем. Потому что в скором времени он готовится представить общественности новую Глюкозу.

Сама Наталья новость о том, что может вскоре лишиться своего сценического имени, пока что не прокомментировала.

Максим Фадеев Instagram @fadeevmaxim

Кроме того, как пишет издание, Фадеев планирует обновить и группу Serebro. По словам продюсера, новый коллектив окажется настоящим шоком для зрителей.

Группа Serebro Instagram @serebro_new

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Наргиз заявила, что продюсер Максим Фадеев намерен разрушить ее карьеру.

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