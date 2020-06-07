Глюкозе – 34: самые откровенные фото российской певицы

Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, в воскресенье, 7 июня, празднует свой день рождения.

Так, ей исполняется 34 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото Ионовой.

Глюкоза празднует день рождение Фото: instagram/glukozamusic

Наталья Ионова родилась 7 июня 1986 года в Москве. В возрасте 11 лет прошла кастинг в детский журнал "Ералаш" и снялась в нескольких сериях. Чуть позже появилась в клипе Юрия Шатунова на песню "Детство".

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Свою музыкальную карьеру Ионова начала в 2002 году. Тогда она подписала контракт с продюсером Максимом Фадеев и стала выпускать песни под псевдонимом "Глюк’oZа". Отметим, что сначала певица не появлялась в своих видеоклипах. В них вместо Глюкозы можно было увидеть ее мультяшный образ.

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Дебютное появление Глюкозы на сцене состоялось в 2003 году на "Фабрике звезд-2", где певица выступала на финальном концерте. К слову, она исполнительница таких хитов, как "Ненавижу", "Малыш", "Невеста", "Nostra", "Ой-ой", "Вот такая любовь" и других.

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Сейчас Ионова продолжает выпускать новые песни, ведет активную светскую жизнь, часто появляется на различных массовых мероприятиях. А также ведет личный блог в Instagram, в котором делиться откровенными фото.

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталья Ионова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что компанию "Глюкоза продакшн", которую еще в 2007 году открыли продюсер Максим Фадеев и певица Наталья Чистякова-Ионова, признали банкротом.