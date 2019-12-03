Глюкоза взбудоражила сеть полуобнаженным телом: горячие фото

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, взбудоражила поклонников соблазнительными снимками.

Так, на них она позировала в откровенном черном купальнике, дополнив свой образ пляжной накидкой. Соответствующие фото Ионова опубликовала на своей странице в Instagram.

Глюкоза Фото: instagram/glukozamusic

"Обожаю океан! В прошлой жизни я определенно была русалкой", — написала певица.

Глюкоза в откровенном купальнике Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза сексуально позирует на камеру Фото: instagram/glukozamusic

Отметим, что поклонники в комментариях под публикацией засыпали звезду комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Глюкозы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Глюкоза в откровенном боди Фото: instagram/glukozamusic

Соблазнительная Глюкоза Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза в пикантной фотосессии Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза сексуально позирует на камеру Фото: instagram/glukozamusic

Соблазнительная Глюкоза Фото: instagram/glukozamusic

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она — мать.

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