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3 декабря • обновлено в 03:17
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Глюкоза взбудоражила сеть полуобнаженным телом: горячие фото

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Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, взбудоражила поклонников соблазнительными снимками.

Так, на них она позировала в откровенном черном купальнике, дополнив свой образ пляжной накидкой. Соответствующие фото Ионова опубликовала на своей странице в Instagram.

Глюкоза

Глюкоза

Фото: instagram/glukozamusic

"Обожаю океан! В прошлой жизни я определенно была русалкой", — написала певица.

Глюкоза в откровенном купальнике

Глюкоза в откровенном купальнике

Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза сексуально позирует на камеру

Глюкоза сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/glukozamusic

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Отметим, что поклонники в комментариях под публикацией засыпали звезду комплиментами.

Глюкоза взбудоражила сеть полуобнаженным телом: горячие фото
Глюкоза взбудоражила сеть полуобнаженным телом: горячие фото
Глюкоза взбудоражила сеть полуобнаженным телом: горячие фото
Глюкоза взбудоражила сеть полуобнаженным телом: горячие фото
Глюкоза взбудоражила сеть полуобнаженным телом: горячие фото

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Глюкозы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Глюкоза в откровенном боди

Глюкоза в откровенном боди

Фото: instagram/glukozamusic

Соблазнительная Глюкоза

Соблазнительная Глюкоза

Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза в пикантной фотосессии

Глюкоза в пикантной фотосессии

Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза сексуально позирует на камеру

Глюкоза сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/glukozamusic

Соблазнительная Глюкоза

Соблазнительная Глюкоза

Фото: instagram/glukozamusic

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она — мать.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Наташа Ионова (Глюк’оZа)
Место
Россия
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