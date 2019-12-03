Глюкоза взбудоражила сеть полуобнаженным телом: горячие фото

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, взбудоражила поклонников соблазнительными снимками.
Так, на них она позировала в откровенном черном купальнике, дополнив свой образ пляжной накидкой. Соответствующие фото Ионова опубликовала на своей странице в Instagram.
Глюкоза
Фото: instagram/glukozamusic
"Обожаю океан! В прошлой жизни я определенно была русалкой", — написала певица.
Глюкоза в откровенном купальнике
Фото: instagram/glukozamusic
Глюкоза сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/glukozamusic
Отметим, что поклонники в комментариях под публикацией засыпали звезду комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Глюкозы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Глюкоза в откровенном боди
Фото: instagram/glukozamusic
Соблазнительная Глюкоза
Фото: instagram/glukozamusic
Глюкоза в пикантной фотосессии
Фото: instagram/glukozamusic
Глюкоза сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/glukozamusic
Соблазнительная Глюкоза
Фото: instagram/glukozamusic
Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она — мать.
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