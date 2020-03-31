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31 марта • обновлено в 08:54
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Глюкоза похвасталась идеальным телом в купальнике

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Популярная российская певица Глюкоза (Наталья Ионова) порадовала поклонников пикантным снимком в купальнике.

Соответствующая фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram.

Глюкоза

Глюкоза

Instagram @glukozamusic

В кадре Глюкоза сфотографирована в стильном серебристом купальнике, на который накинула нежный шелковый халат. Такой наряд выгодно подчеркнул роскошную фигуру артистки, акцентировав внимание на ее длинных стройных ногах.

"Все, что нам сейчас нужно – это удобный халат. На самом деле, это моя самая любимая вещь в любых ситуациях! Я так часто говорила, что носила бы его не снимая, что, кажется, моя мечта сбылась", - подписала публикацию Глюкоза.

Поклонники оценили соблазнительный кадр знаменитости.

Глюкоза похвасталась идеальным телом в купальнике
Глюкоза похвасталась идеальным телом в купальнике
Глюкоза похвасталась идеальным телом в купальнике
Глюкоза похвасталась идеальным телом в купальнике
Глюкоза похвасталась идеальным телом в купальнике

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продюсер Максим Фадеев заявил, что принял решение забрать сценическое имя "Глюкоза" у певицы Наталии Ионовой-Чистяковой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Глюкоза
Место
Россия
Тег
Новости России
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