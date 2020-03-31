Глюкоза похвасталась идеальным телом в купальнике

Популярная российская певица Глюкоза (Наталья Ионова) порадовала поклонников пикантным снимком в купальнике.
Соответствующая фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram.
Глюкоза
Instagram @glukozamusic
В кадре Глюкоза сфотографирована в стильном серебристом купальнике, на который накинула нежный шелковый халат. Такой наряд выгодно подчеркнул роскошную фигуру артистки, акцентировав внимание на ее длинных стройных ногах.
"Все, что нам сейчас нужно – это удобный халат. На самом деле, это моя самая любимая вещь в любых ситуациях! Я так часто говорила, что носила бы его не снимая, что, кажется, моя мечта сбылась", - подписала публикацию Глюкоза.
Поклонники оценили соблазнительный кадр знаменитости.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продюсер Максим Фадеев заявил, что принял решение забрать сценическое имя "Глюкоза" у певицы Наталии Ионовой-Чистяковой.
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