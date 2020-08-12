Глюкоза оправдалась за заявление об украинском Крыме: певица назвала свою фразу монтажем

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) прокомментировала видеоролик, на котором она в разговоре с киевской погранслужбой назвала Крым украинским.

Соответствующий пост артистка разместила на личной странице в Instagram. По словам Ионовой, она пыталась въехать в Украину для встречи с друзьями, однако на границе ее задержали и три часа допрашивали. Певица отметила, что пограничники давили на нее, обращались с ней как с террористкой, и постоянно спрашивали о том, чей Крым. После того, как добились от артистки произнесения "нужной" фразы, – "смонтировали все так, как им удобно" и выложили в сеть.

Глюкоза оправдалась за заявление об украинском Крыме (Instagram Глюкозы)

"Вечером 6 августа я прилетела в Киев. До этого у меня уже стоял запрет на посещение Украины на три года из-за того, что я была в Крыму. После того как мой запрет закончился, я решилась поехать и навестить своих близких, друзей. Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнаты вновь и вновь. Человек, который меня допрашивал, постоянно задавал один и тот же вопрос: "Чей Крым?". Я долгое время пыталась объяснить, что я артист, что не готова и не хочу комментировать политику, я вне политики. На третьем часу прессинга вопросом "Чей Крым?" я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Ну отправляйте обратно, к чему эти допросы? Но им просто нужно было одно: чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно", – заявила певица.

Ионова также добавила, что ей очень обидно после разговора с пограничниками.

"Обидно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса. Делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов, в игре, где людям навязывают, кто друг, а кто враг", – подытожила она.

Глюкоза оправдалась за заявление об украинском Крыме (Instagram Глюкозы)

Напомним, что 7 августа артистка прилетела из Минска в киевский аэропорт "Борисполь". Пограничники не пустили ее в Украину и запретили въезд на три года. Причиной послужило то, что ранее певица неоднократно посещала вечеринки и устраивала концерты в аннексированном Крыму. Отвечая на вопросы пограничников, Ионова путалась и говорила, что последний раз приезжала на территорию полуострова в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственная пограничная служба не пустила в Украину российского актера Антона Пампушного, который незаконно посещал аннексированный Крым. Ему запретили въезд в страну сроком на 3 года.