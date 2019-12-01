"Глупость – часть мира": известный баскетболист пресек гомофобный скандал вокруг сына

Известный американский баскетболист Дуэйн Уэйд ответил троллям, которые издевались в соцсети над его сыном после Дня благодарения.

По данным The Daily Mail, причиной гомофобных насмешек послужила семейная фотография, на которой 12-летний Зион позировал с накладными ногтями и в топе.

Под снимком тут же налетели хейтеры, которые начали всячески оскорблять подростка из-за женственного образа. Самого баскетболиста раскритиковали за то, что он якобы был слишком увлечен мячом и "забыл о воспитании ребенка", добавив, что родители в данном случае потерпели неудачу.

Сына Уэйда раскритиковали за акриловые ногти и короткий топ

Хейтеры накинулись на сына Уэйда

В сети раскритиковали сына Уэйда

"Глупость – это часть мира, в котором мы живем, поэтому я все понимаю. Мы продолжим быть собой и будем поддерживать друг друга с гордостью, любовью и улыбкой. Моя единственная цель в качестве родителя – чтобы мои дети чувствовали, что я люблю и поддерживаю их ", – ответил баскетболист в ответ на нападки.

Тем не менее, многие встали на сторону Уэйда, похвалив его за навыки воспитания, принятия и за осознание индивидуальности сына. Более того, хейтерам ответили в сети, что многие могли бы и поучиться на примере Уэйда и его семьи.

Уэйд с сыном в центре instagram/dwyanewade

"Хвалю Уэйда за то, что он показал пример черного отца, любящего и принимающего своих детей такими, какие они есть. В нашем сообществе было бы гораздо меньше травм, если бы больше было таких черных пап", – поддержали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году дочь родной сестры матери Уэйда была застрелена в Чикаго. 32-летняя женщина усаживала ребенка в коляску, когда двое бандитов, которые охотились на сопровождавшего ее мужчину, открыли огонь.

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