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''Глубочайшее уважение'': Лобода призналась в любви скандальному украинскому каналу

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Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России несколько дней назад вернулась в Киев. Женщина приехала для того, чтобы выступить на концерте в честь дня рождения телеканала "Интер", который на днях попал в очередной языковой скандал.

На своей странице в Instagram певица разместила несколько "историй" сделанных на съемках концерта, фото и благодарность телеканалу.

''Глубочайшее уважение'': Лобода призналась в любви скандальному украинскому каналу

"Моя благодарность и глубочайшее уважение людям , которые дают нам возможность видеть и слышать друг друга", - написала Лобода.

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Свои слова она сопроводила хештегами: интер, сердцем и душой с вами, увидимся на Олимпийском стадионе.

''Глубочайшее уважение'': Лобода призналась в любви скандальному украинскому каналу

Пользователи сети отметили, что они ждут, когда Лобода приедет с концертами в Украину. Отметим, что в последние время певица испытывает некоторые трудности с проведением своих выступлений в украинских городах: либо она отменяет их самостоятельно, либо их срывают активисты.

''Глубочайшее уважение'': Лобода призналась в любви скандальному украинскому каналу
''Глубочайшее уважение'': Лобода призналась в любви скандальному украинскому каналу
''Глубочайшее уважение'': Лобода призналась в любви скандальному украинскому каналу

Как ранее писал OBOZREVATEL, оскандалившийся ''Интер'' собрал звезд-перебежчиков. Лорак, Повалий, Лобода и многие другие украинские артисты, которые переехали в Россию, выступят на концерте в честь дня рождения канала.

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