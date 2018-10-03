''Глубочайшее уважение'': Лобода призналась в любви скандальному украинскому каналу

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России несколько дней назад вернулась в Киев. Женщина приехала для того, чтобы выступить на концерте в честь дня рождения телеканала "Интер", который на днях попал в очередной языковой скандал.

На своей странице в Instagram певица разместила несколько "историй" сделанных на съемках концерта, фото и благодарность телеканалу.

"Моя благодарность и глубочайшее уважение людям , которые дают нам возможность видеть и слышать друг друга", - написала Лобода.

Свои слова она сопроводила хештегами: интер, сердцем и душой с вами, увидимся на Олимпийском стадионе.

Пользователи сети отметили, что они ждут, когда Лобода приедет с концертами в Украину. Отметим, что в последние время певица испытывает некоторые трудности с проведением своих выступлений в украинских городах: либо она отменяет их самостоятельно, либо их срывают активисты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, оскандалившийся ''Интер'' собрал звезд-перебежчиков. Лорак, Повалий, Лобода и многие другие украинские артисты, которые переехали в Россию, выступят на концерте в честь дня рождения канала.