"Глаза горят иначе": Лобода раскрыла секрет сексуальности

Популярная певица Светлана Лобода назвала материнство – секретом "мягкой сексуальности".
Об этом она заявила в эфире программы "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным на российском "Первом канале", прокомментировав реплику Ксении Собчак.
Поводом послужил фрагмент шоу "Осторожно, Собчак!", который показали в эфире. В частности, телеведущая размышляла, какими являются нынешние звезды.
Лобода в программе Галкина
Кадр из видео
"Это именно секс воинствующий. Потому что Вера Брежнева, Глюкоза – это все другие. Тоже очень сексуальные, красивые женщины. Но у тебя единственной на постсоветском пространстве есть энергия сексуальной стервозности. Какой-то кнут у тебя за спиной спрятан", – говорила Собчак.
Галкин с ней не согласился, отметив, что никакой стервозности в Лободе не видит. По его мнению, певица обладает соблазнительностью.
"Я же мамочка. Когда ты рожаешь и рожаешь, с каждым разом ты становишься мягче", – сказала Лобода.
Светлана Лобода
instagram/lobodaofficial
По словам певицы, она поняла, что чувство влюбленности совершенно вытесняет из головы мысли о старении.
"Если раньше я думала, что стареть – это очень страшно, то сейчас думаю о другом. Я думаю о том, как можно то состояние, которое здесь и сейчас, продлить максимально дольше. Потому что и глаза горят иначе, и чувствую себя хорошо", – добавила она.
Лобода с дочкой
instagram/lobodaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, во время интервью Собчак Лобода рассказывала об отношениях с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
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