Главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк показал серию трогательных фотографий, где он изображен вместе со своей семьей.

Снимки он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/flymax305

На фотографиях, которые Максим распространил в сети, он запечатлен вместе с родителями.

"Любимые", - подписал он фото.

instagram.com/flymax305

instagram.com/flymax305

instagram.com/flymax305

Отметим, что 15 мая на телеканале СТБ вышел 11 выпуск романтического шоу "Холостяк 10". Главный герой проекта Максим Михайлюк познакомил участниц со своими родителями. В результате в финал программы прошли Даша и Дана.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница романтического шоу "Холостяк-10" Виктория эмоционально высказалась после своего ухода из проекта.