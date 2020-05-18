Главный герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк показал трогательные фото с родителями

Мария Дидык Люди 17:47, 18.05.2020 Обновлено: 18:09, 18.05.2020

Главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк показал серию трогательных фотографий, где он изображен вместе со своей семьей.

Снимки он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/flymax305

На фотографиях, которые Максим распространил в сети, он запечатлен вместе с родителями.

"Любимые", - подписал он фото.
instagram.com/flymax305
instagram.com/flymax305
instagram.com/flymax305

Отметим, что 15 мая на телеканале СТБ вышел 11 выпуск романтического шоу "Холостяк 10". Главный герой проекта Максим Михайлюк познакомил участниц со своими родителями. В результате в финал программы прошли Даша и Дана.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница романтического шоу "Холостяк-10" Виктория эмоционально высказалась после своего ухода из проекта.

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