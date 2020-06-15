Главный герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк оголил тело на камеру

Кристина Долматова Люди 19:04, 15.06.2020 Обновлено: 19:46, 15.06.2020

Главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк восхитил поклонников новым фото, на котором похвастался оголенным торсом.

Соответствующий снимок звездный пилот опубликовал на личной странице в Instagram. На нем он позировал, лежа на полу, продемонстрировав подкачанное тело.

Главный герой "Холостяка" Максим Михайлюк
Instagram Макса Михайлюка

"Сегодня проснулся с прекрасным видом, пением птиц и не настойчивым кваканьем лягушек с Днепра. Ну и, конечно же, хорошим настроением. Скажите, где вы отдыхаете этим летом?" – спросил у поклонников Михайлюк.

Отметим, что фанаты в комментариях к публикации Макса засыпали его комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк показал серию трогательных фотографий, где он был изображен вместе со своей семьей.

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