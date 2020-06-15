Главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк восхитил поклонников новым фото, на котором похвастался оголенным торсом.

Соответствующий снимок звездный пилот опубликовал на личной странице в Instagram. На нем он позировал лежа на полу, продемонстрировав подкачанное тело.

Главный герой "Холостяка" Максим Михайлюк

"Сегодня проснулся с прекрасным видом, пением птиц и не настойчивым кваканьем лягушек с Днепра. Ну и, конечно же, хорошим настроением. Скажите, где вы отдыхаете этим летом?" – спросил у поклонников Михайлюк.

Отметим, что фанаты в комментариях к публикации Макса засыпали его комплиментами.

Главный герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк оголил тело на камеру

Главный герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк оголил тело на камеру

Главный герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк оголил тело на камеру

Главный герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк оголил тело на камеру

Главный герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк оголил тело на камеру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк показал серию трогательных фотографий, где он был изображен вместе со своей семьей.