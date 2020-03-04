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4 марта • обновлено в 14:22
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Главные украшения весны 2020: как быть в тренде

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Весной 2020 года самыми модными украшениями будут изделия из жемчуга, массивные и яркие сережки, а также цепи. Минимализм, который был популярен в 2019 году покидает коллекции дизайнеров.

О главных тенденциях в украшениях весны 2020 пишет Harpers Bazaar.

Главные украшения весны 2020: как быть в тренде

pexels.com

Яркие серьги

Этой весной следует обратить внимание на крупные украшения и яркие цвета. Лучшими вариантами будут оттенки зеленого, розового или голубого.

Главные украшения весны 2020: как быть в тренде

pexels.com

Жемчуг

Весной 2020 года в моде будут как длинные нитки жемчуга и переплетенные ожерелья в винтажном стиле, так и серьги с бусинами.

Главные украшения весны 2020: как быть в тренде

pexels.com

Цепи

Широкие золотые цепи продолжают возглавлять списки тенденций. Они будут отлично смотреться с вязаными платьями и блейзерами в мужском стиле.

Главные украшения весны 2020: как быть в тренде

pexels.com

Массивные браслеты

Массивные браслеты из дерева, металла, бамбука, резины и пластика вернулись в моду на волне тренда на 70-е и 80-е.

Главные украшения весны 2020: как быть в тренде

pexels.com

Кафф на ногу

На ногах браслеты можно носить как на голую ногу с босоножками, так и поверх тонких колготок с лодочками на невысоком каблуке.

Главные украшения весны 2020: как быть в тренде

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку из топ-5 модных трендов, которые будут особенно популярны весной 2020-го.

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Автор
Мария Дидык
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