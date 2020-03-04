Главные украшения весны 2020: как быть в тренде

Весной 2020 года самыми модными украшениями будут изделия из жемчуга, массивные и яркие сережки, а также цепи. Минимализм, который был популярен в 2019 году покидает коллекции дизайнеров.

О главных тенденциях в украшениях весны 2020 пишет Harpers Bazaar.

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Яркие серьги

Этой весной следует обратить внимание на крупные украшения и яркие цвета. Лучшими вариантами будут оттенки зеленого, розового или голубого.

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Жемчуг

Весной 2020 года в моде будут как длинные нитки жемчуга и переплетенные ожерелья в винтажном стиле, так и серьги с бусинами.

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Цепи

Широкие золотые цепи продолжают возглавлять списки тенденций. Они будут отлично смотреться с вязаными платьями и блейзерами в мужском стиле.

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Массивные браслеты

Массивные браслеты из дерева, металла, бамбука, резины и пластика вернулись в моду на волне тренда на 70-е и 80-е.

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Кафф на ногу

На ногах браслеты можно носить как на голую ногу с босоножками, так и поверх тонких колготок с лодочками на невысоком каблуке.

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Ранее OBOZREVATEL сделал подборку из топ-5 модных трендов, которые будут особенно популярны весной 2020-го.

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