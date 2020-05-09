Главное разочарование сезона: из шоу "Холостяк-10" выгнали главную фаворитку из-за вранья

В пятницу, 8 мая на телеканале СТБ зрителям показали новый выпуск романтического шоу "Холостяк-10". В десятом эпизоде шоу покинула фаворитка Макса Михайлюка Кристина.

Так, на протяжении всего сезона девушка была главной претенденткой на победу, однако перед самим финалом Макс обвинил девушку в постоянном вранье и расстался с ней. OBOZREVATEL предлагает узнать подробности конфликта, а также расскажет, где смотреть полный выпуск "Холостяк 10" онлайн (видео смотрите в конце новости).

Холостяк 10: что было в 10 выпуске

В десятом випуске шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк знакомился с родителями девушек. Он пообщался с близкими Вики, Даны, Даши и Кристины. Последняя, которую на протяжении всего сезона считали главной пассией холостяка, разочаровала мужчину, так как не проявляла искренности при общении.

Макс Михайлюк отметил, что часто ловил Кристину на вранье, а для него это – главный минус в отношениях. "Последней каплей" стало появление Кристины на церемонии роз с короткими волосами. Девушка рассказала мужчине, что состригла свои длинные волосы, потому что "просто соскучилась по короткой стрижке".

На самом же деле, у нее были нарощенные волосы и она просто их сняла. Михайлюк высказался об этом, отметив, что если человек врет даже в таких мелочах, то он не будет честным в отношениях. Следовательно, он принял решение больше не пытаться строить с ней пару в будущем.

"Ранее мне уже приходилось замечать, что у нее не своя длина. Поэтому я не понимаю, зачем она соврала. Я обращаю внимание на детали, особенно когда ищу спутницу жизни", — разочарованно отметил Макс.

Во время прощания с девушкой он также добавил, что зачастую она говорила ему неправду, потому что хотела всячески угодить. При этом она совершенно не показала себя настоящей.

"Холостяк 10": где смотреть 10 выпуск от 08.05.2020 онлайн

Шоу "Холостяк" выходит на канале СТБ по пятницам в 19:00. Повтор предыдущих выпусков на СТБ показывают в 15:45 каждую пятницу.

Кроме телевидения, "Холостяк" можно смотреть онлайн на официальном сайте канала или на платформе "Телепортал". На видеохостинге YouTube полные выпуски нового сезона публикуются спустя несколько недель после ТВ-показа.

Чтобы смотреть онлайн полный выпуск "Холостяк 10", перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом, девятом выпуске шоу "Холостяк" покинула Алина. По мнению Макса, девушка не изменилась за все время пребывания на проекте и пока не готова к серьезным отношениям.

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