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8 декабря • обновлено в 14:40
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"Главное – попа и грудь": Топалов озадачил неожиданным заявлением о Тодоренко

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Российский певец Влад Топалов откровенно признался, что его привлекло в Регине Тодоренко.

Так, в блиц-опросе PeopleTalk артист разоткровенничался и рассказал, что для него является главным в девушках.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Влад Топалов и Регина Тодоренко

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По словам Топалова, он обращает внимание на грудь и ягодицы:

"Главное в девушке это попа и грудь".

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Инстаграм

А вот самым неловким моментом в своей жизни певец назвал "роды его жены".

Также, по словам Топалова, самым главным для него в жизни является его жена и сын.

Влад Топалов с сыном

Влад Топалов с сыном

Инстаграм

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Инстаграм

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Автор
Анна Михно
Персона
Влад Топалов
Место
Россия
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