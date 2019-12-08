"Главное – попа и грудь": Топалов озадачил неожиданным заявлением о Тодоренко

Российский певец Влад Топалов откровенно признался, что его привлекло в Регине Тодоренко.

Так, в блиц-опросе PeopleTalk артист разоткровенничался и рассказал, что для него является главным в девушках.

Влад Топалов и Регина Тодоренко Инстаграм

По словам Топалова, он обращает внимание на грудь и ягодицы:

"Главное в девушке – это попа и грудь".

Регина Тодоренко и Влад Топалов Инстаграм

А вот самым неловким моментом в своей жизни певец назвал "роды его жены".

Также, по словам Топалова, самым главным для него в жизни является его жена и сын.

Влад Топалов с сыном Инстаграм

Влад Топалов и Регина Тодоренко Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына. Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.

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