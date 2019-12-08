"Главное – попа и грудь": Топалов озадачил неожиданным заявлением о Тодоренко

Российский певец Влад Топалов откровенно признался, что его привлекло в Регине Тодоренко.
Так, в блиц-опросе PeopleTalk артист разоткровенничался и рассказал, что для него является главным в девушках.
Влад Топалов и Регина Тодоренко
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По словам Топалова, он обращает внимание на грудь и ягодицы:
"Главное в девушке – это попа и грудь".
Регина Тодоренко и Влад Топалов
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А вот самым неловким моментом в своей жизни певец назвал "роды его жены".
Также, по словам Топалова, самым главным для него в жизни является его жена и сын.
Влад Топалов с сыном
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Влад Топалов и Регина Тодоренко
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Как сообщал OBOZREVATEL:
5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына. Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.
3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.
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