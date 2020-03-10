Главная героиня "Сватов" отказалась от съемок в сериале: что произошло

Российская актриса и исполнительница одной из главных ролей в сериале "Сваты" Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне комедийного сериала.

Об этом рассказала в новом интервью изданию Собеседник.ru актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи.

Сериал "Сваты" 112.ua

Так, по мнению артистки, одной из причин отказа Артемьевой продолжить съемки в сериале мог стать финансовый вопрос.

"Я наконец-то встретила своих любимых партнеров – Федю Добронравова, Колю Добрынина... Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю…", – сказала Кравченко.

Сериал "Сваты" myslo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Федор Добронравов опроверг слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу "Сваты" Анатолием Васильевым, которые появились несколько лет назад.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!