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10 марта • обновлено в 11:11
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Главная героиня "Сватов" отказалась от съемок в сериале: что произошло

4.3т
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Российская актриса и исполнительница одной из главных ролей в сериале "Сваты" Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне комедийного сериала.

Об этом рассказала в новом интервью изданию Собеседник.ru актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи.

Сериал "Сваты"

Сериал "Сваты"

112.ua

Так, по мнению артистки, одной из причин отказа Артемьевой продолжить съемки в сериале мог стать финансовый вопрос.

"Я наконец-то встретила своих любимых партнеров – Федю Добронравова, Колю Добрынина... Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю…", сказала Кравченко.

Сериал "Сваты"

Сериал "Сваты"

myslo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Федор Добронравов опроверг слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу "Сваты" Анатолием Васильевым, которые появились несколько лет назад.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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