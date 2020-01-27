"Глашатай п***еца": Шнуров жестко потоптался по умершему протоиерею РПЦ

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на смерть протоиерея Русской православной церкви Всеволода Чаплина.

Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал стихотворение, которое посвятил Чаплину.

Сергей Шнуров РИА Новости

"Призвал господь к себе раба,

С фамилией комичной Чаплин.

Закончилась его судьба,

И время вытекло до капли.

Желал расправ, где видел грех,

И угрожал он божьей карой.

Был он не то, чтоб очень старый,

Но умер все же раньше тех,

Кому грозил он смертью лютой.

Что прошлое уж ворошить,

Почтят его в тиши минутой,

И дальше побегут грешить.

Теперь глашатай п***еца

Кто, вместо Чаплина? Другой?

Он сможет сварочной дугой

Метафор зажигать сердца?

Да, он ушел, не попрощался.

Был, был, а вот уже и нет.

Короче, вызвало начальство,

К себе в небесный кабинет".

В комментариях к публикации подписчики Шнурова неоднозначно отреагировали на стихотворение:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине. Он сделал это в своем произведении, которое опубликовал на личной странице в Instagram.

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