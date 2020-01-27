"Глашатай п***еца": Шнуров жестко потоптался по умершему протоиерею РПЦ

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на смерть протоиерея Русской православной церкви Всеволода Чаплина.
Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал стихотворение, которое посвятил Чаплину.
Сергей Шнуров
РИА Новости
"Призвал господь к себе раба,
С фамилией комичной Чаплин.
Закончилась его судьба,
И время вытекло до капли.
Желал расправ, где видел грех,
И угрожал он божьей карой.
Был он не то, чтоб очень старый,
Но умер все же раньше тех,
Кому грозил он смертью лютой.
Что прошлое уж ворошить,
Почтят его в тиши минутой,
И дальше побегут грешить.
Теперь глашатай п***еца
Кто, вместо Чаплина? Другой?
Он сможет сварочной дугой
Метафор зажигать сердца?
Да, он ушел, не попрощался.
Был, был, а вот уже и нет.
Короче, вызвало начальство,
К себе в небесный кабинет".
В комментариях к публикации подписчики Шнурова неоднозначно отреагировали на стихотворение:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине. Он сделал это в своем произведении, которое опубликовал на личной странице в Instagram.
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