Героиню знаменитого мультфильма 'Скуби-Ду' официально сделали лесбиянкой

Продюсер мультфильмов по франшизе "Скуби-Ду" Тони Червоне заявил, что героиня Велма Динкли была лесбиянкой.

Создатели мультипликационного сериала ранее намекали на это, однако зрители этого не поняли, пишет BuzzFeed.

"Десять лет назад мы показали это настолько прозрачно, насколько это было возможно. Большинство наших фанатов поняли это. Тем, кто не понял, предлагаю присмотреться. В этом нет никакой новости", – говорится в обращении Червоне.

Дафна и Велма PopSugar

По его словам, хотя в Велмы и был роман с главным героем Шэгги, все равно героиня больше тянулась к девушке Марсе Флич.

Джеймс Ганн, который написал сценарии для художественных фильмов "Скуби-Ду" 2002 года и "Скуби-Ду 2: Монстры на свободе" 2004 года, тоже пытался намекнуть на нетрадиционную ориентацию Велмы.

"В моем первоначальном сценарии Велма была открытой лесбиянкой, но студия постоянно снижала и снижала градус. В итоге на это остался намек (снятая версия), потом ничего (выпущенная версия), а затем у Велмы появился парень (продолжение)", – отметил Ганн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом анимационном фильме "Вперед" студии Pixar компании Disney появился первый официальный персонаж-лесбиянка – ее назвали Офицер Спектр.