Геннадия Хазанова госпитализировали: актеру стало хуже

Российского актера Геннадия Хазанова госпитализировали после жалоб на плохое самочувствие.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, сейчас артист находится в кардиологическом отделении больницы, медики диагностировали у него нестабильную стенокардию.

"Геннадия Хазанова госпитализировали с нестабильной стенокардией. Вчера вечером он отказался от госпитализации – после оказания первой помощи. Однако позже актеру стало хуже, его забрали в больницу", – говорится в сообщении.

Геннадий Хазанов (фото – nvdaily.ru)

О том, что артист плохо себя чувствует и обратился за помощью к медикам, сообщалось накануне вечером. По данным СМИ, к Хазанову приезжала скорая помощь, он жаловался на проблемы с дыханием. Однако от госпитализации актер тогда отказался.

Позже сам Хазанов опроверг сообщения о вызове врачей из-за плохого самочувствия. Он заявлял, что чувствует себя хорошо и ни о какой госпитализации речи не идет.

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