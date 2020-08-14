Gena VITER представил свою версию легендарного украинского хита

Елена Кордунова Люди 13:32, 14.08.2020

Известный певец и телеведущий Gena VITER впервые исполнил на ежегодном фестивале "Ukrainian Song Project/Українська пісня” во Львове кавер-версию известной песни Александра Пономарева "Серденько".

Артист выпустил трек как раз в день рождения Александра Пономарева, 9 августа. Об этом рассказала пресс-служба виконавця.

Gena VITER
Пресс-служба

В качестве подарка Gena VITER сделал музыкальный презент, дав второе дыхание и новое прочтение мегахиту маэстро. Современную модную аранжировку сделал саундпродюсер Томаш Лукач.

Кавер-версия песни "Серденько" от Gena VITER уже доступна на всех музыкальных платформах по ссылке.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее украинский певец GENA VITER презентовал новый трек "Мона Лиза" в свой день рождения.

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