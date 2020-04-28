"В дочки годится!" Гена Букин из "Счастливы вместе" впервые показал 21-летнюю возлюбленную

Российский актер Виктор Логинов, который прославился благодаря роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", перестал скрывать свой роман и впервые показал молодую возлюбленную.

Cнимок 45-летний артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Виктор Логинов КП

Так, на фотографии Логинов позирует с 21-летней возлюбленной, актрисой Марией Гуськовой. Примечательно, что актер старше свой избранницы на 24 года.

"Не иди впереди меня – я могу не успеть. Не иди позади меня – я могу завести не туда. Просто иди рядом со мной и будь моим другом", – подписал фото Виктор.

Как сообщает "Комсомольская правда", Логинов и Гуськова познакомились на репетициях спектакля "Классические шалости". Сейчас пара живет вместе.

Виктор Логинов и Мария Гуськова 7days.ru

Примечательно, что снимок артиста с Марией вызвал бурную реакцию среди его поклонников. Так, одни пользователи порадовались за актера, а некоторые, наоборот, отметили, что Логинов и Гуськова выглядят как папа и дочка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что актер Виктор Логинов изменился до неузнаваемости. На последних снимках артист выглядит заметно постаревшим.

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