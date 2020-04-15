Гена Букин из "Счастливы вместе" поразил постаревшим видом. Фото
Российский актер Виктор Логинов, который прославился благодаря роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", изменился до неузнаваемости.
Так, на последних снимках в Instagram 45-летний артист выглядит заметно постаревшим.
В частности, не так давно Логинов опубликовал новое селфи, на котором позирует в шляпе и очках. Кроме того, судя по фотографии, артист отрастил бороду.
Поклонники отметили, что на фото Логинов выглядит заметно постаревшим.
"Прибавили годы возраста", "Ого, какой суровый", "Какой старенький уже", "Как будто из шахты вышел", – писали в комментариях пользователи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выглядят звезды популярного сериала "Счастливы вместе" спустя 14 лет.