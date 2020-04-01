Гей или нет: откуда пошли слухи о гомосексуальности 37-летнего Сергея Лазарева

Популярный российский певец Сергей Лазарев 1 апреля отмечает свой день рождения.
Так, ему исполняется 37 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, что известно о личной жизни артиста и правдивы ли слухи о его нетрадиционной ориентации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Сергей Лазарев
instagram.com/lazarevsergey
О личной жизни Сергея Лазарева известно не так много. Так, с 2008 по 2012 года он состоял в отношениях с ведущей Лерой Кудрявцевой. После расставания пара сохранила дружеские отношения.
В 2015 года в одном из интервью Лазарев сообщил, что у него есть любимая девушка, но не назвал ее имени, отметив лишь, что она не имеет отношения к шоу-бизнесу.
Отвели с Лерчиком @leratv "Песню года" в Германии... как всегда - ярко , бодро, позитивно! В 3-й раз Песня года собирает в Германии полную арену зрителей, которые съезжаются со всей Европы, чтобы встретиться с любимыми артистами... было круто! Подробности в сторис! Спасибо Германия, до следующего года!! 😉❤️ #сергейлазарев #леракудрявцева #песнягода #германия #ведущие #sergeylazarev
А в конце 2016-го стало известно, что около двух с половиной лет Сергей Лазарев скрывал, что у него родился сын Никита.
В сентябре 2019 года в программе "Секрет на миллион" Сергей признался, что около года назад у него родился второй ребенок, дочь Анна. При этом остальных подробностей исполнитель не раскрыл, включая информацию о маме своих детей.
В одном из интервью Лазарев также заявил, что не видит проблемы в воспитании наследников в неполной семье.
Скрытность Сергея в отношении его личной жизни породила слухи нетрадиционной ориентации артиста. Лазарева даже в одно время замечали в компании бизнес-партнера Дмитрия Кузнецова, основателя авиахолдинга Sky Jet, в 2016 году они вместе отдыхали на Карибских островах. Кузнецов стал крестным отцом Никиты.
Сам Лазарев опроверг эти слухи, сообщив, что не стремится к браку и не знает, когда у него появится жена.
Также поводом для слухов о том, что Сергей Лазарев – гей, является и то, что артист часто дает выступления в гей-клубах Москвы, что старается не афишировать.
Экслюзивные кадры со съёмок новогодней обложки журнала HELLO! ❤️❤️ . Журнал уже в продаже!)) это первая совместная фотосессия с Анютой и Никитой... не думаю, что в ближайшее время я вновь соглашусь на подобное для журналов ... все-таки , вспышки и повышенное внимание прессы для детишек пока рановато. Хотя Никита вел себя очень профессионально! Улыбался, смотрел в кадр. А Вот Анютку , мы конечно "ловили" всей командой! Но и она умница! Мы постарались сделать фотосессию - частью новогодней игры, чтобы деткам было и интересно и они совсем не устали. Спасибо большое всей моей команде. И команде журнала Hello! @hello__ru За прекрасный новогодний номер.❤️❤️❤️ ну, а завтра, если будет интересно выложу фотографии из журнала - то, что получилось! #Лазаревы #Hello #НовыйГод #НикитаСергеевич #АннаСергеевна #Пападочасын #СергейЛазарев спасибо: @elenadkvh @michaild Команда Hello! : @KRYUKO @KYKLAMASHA @OLGA__ZAKATOVA @ANNA_SALIXOVA_MIGRIAULI @ELPUEBLITOPANOPTIKUM @ALINSALIMOVA @SAMA__DOBROTA Декор: @lidseventhouse @bestdecorplace Локация: Agalarov Estate Отель
Однако в то же время, по данным Telegram-канала "Только никому", детей Лазареву выносила не суррогатная мать – у артиста есть жена, которую он скрывает. Недавно они вместе подыскивали новую квартиру в связи с расширением семьи.
"Я уже в ноябре знал, что у Лазарева родился второй ребенок. Он через наше агентство в течение полугода искал квартиру в Лужниках. Ему нужна была большая, так как тесно с двумя детьми стало. Когда нашли подходящий объект, он пришел на показ один, потом сказал, что еще жена хочет посмотреть. И в отдельный день приходила супруга. Кроме того, когда они начинали искать квартиру, то она еще беременна была", – сообщил Telegram-каналу агент по недвижимости.
Также удалось выяснить, что предполагаемая супруга Лазарева – его близкая подруга Анна Белодедова. Девушке чуть больше тридцати, она занимается онлайн-торговлей одеждой.
Новый год стал для меня особенным праздником! Вновь погружаешься в сказку и ждешь чудес! Всё это благодаря детям, которые верят в Деда Мороза, верят в чудеса и исполнение желаний по взмаху волшебной палочки... так это здорово! Делюсь с вами самими сокровенными моментами! Потому что хочется, чтобы и вы верили в чудеса ! Хотя бы под Новый год! Делайте добро, и оно обязательно к вам вернется!! Спасибо команде журнала @hello__ru Hello за нашу удивительную и красивую новогоднюю фотосессию! ❤️ будьте счастливы и любите друг друга!! #Лазаревы #СергейЛазарев #АннаСергеевна #НикитаСергеевич #пападочасын больше Backstage со съёмок в сторис...
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.