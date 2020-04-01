Гей или нет: откуда пошли слухи о гомосексуальности 37-летнего Сергея Лазарева

Популярный российский певец Сергей Лазарев 1 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 37 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, что известно о личной жизни артиста и правдивы ли слухи о его нетрадиционной ориентации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Лазарев instagram.com/lazarevsergey

О личной жизни Сергея Лазарева известно не так много. Так, с 2008 по 2012 года он состоял в отношениях с ведущей Лерой Кудрявцевой. После расставания пара сохранила дружеские отношения.

В 2015 года в одном из интервью Лазарев сообщил, что у него есть любимая девушка, но не назвал ее имени, отметив лишь, что она не имеет отношения к шоу-бизнесу.

А в конце 2016-го стало известно, что около двух с половиной лет Сергей Лазарев скрывал, что у него родился сын Никита.

В сентябре 2019 года в программе "Секрет на миллион" Сергей признался, что около года назад у него родился второй ребенок, дочь Анна. При этом остальных подробностей исполнитель не раскрыл, включая информацию о маме своих детей.

В одном из интервью Лазарев также заявил, что не видит проблемы в воспитании наследников в неполной семье.

Скрытность Сергея в отношении его личной жизни породила слухи нетрадиционной ориентации артиста. Лазарева даже в одно время замечали в компании бизнес-партнера Дмитрия Кузнецова, основателя авиахолдинга Sky Jet, в 2016 году они вместе отдыхали на Карибских островах. Кузнецов стал крестным отцом Никиты.

Сам Лазарев опроверг эти слухи, сообщив, что не стремится к браку и не знает, когда у него появится жена.

Также поводом для слухов о том, что Сергей Лазарев – гей, является и то, что артист часто дает выступления в гей-клубах Москвы, что старается не афишировать.

Однако в то же время, по данным Telegram-канала "Только никому", детей Лазареву выносила не суррогатная мать – у артиста есть жена, которую он скрывает. Недавно они вместе подыскивали новую квартиру в связи с расширением семьи.

"Я уже в ноябре знал, что у Лазарева родился второй ребенок. Он через наше агентство в течение полугода искал квартиру в Лужниках. Ему нужна была большая, так как тесно с двумя детьми стало. Когда нашли подходящий объект, он пришел на показ один, потом сказал, что еще жена хочет посмотреть. И в отдельный день приходила супруга. Кроме того, когда они начинали искать квартиру, то она еще беременна была", – сообщил Telegram-каналу агент по недвижимости.

Также удалось выяснить, что предполагаемая супруга Лазарева – его близкая подруга Анна Белодедова. Девушке чуть больше тридцати, она занимается онлайн-торговлей одеждой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.

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