"Где уважение к себе?" Ани Лорак сделала первое заявление после измены

Украинская певица Ани Лорак, об измене мужа которой недавно стало известно общественности, впервые после скандала высказалась в сети о ситуации в ее жизни.
"За все, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех — это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идет со мной по жизни. Ваши способности безграничны. Моя любовь к вам бесконечна",— написала она в Instagram.
Поклонники в сети тут же встревожились. "Зачем поддерживать иллюзию брака? Где уважение к себе?" - пишут они.
🙏🏽 За всё, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех - это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идёт со мной по жизни. Ваши способности безграничны. Моя любовь к вам бесконечна. ❤️
Однако, есть те, кто поддержал Лорак: "Вы правильно говорите, Ани. Забудьте измену мужа, ему должно стыдно изменять вам".
Как сообщал OBOZREVATEL, Мурат Налчаджиоглу, который ранее был пойман на измене в одном из ночных заведений Киева, впервые объявился после крупного семейного скандала.