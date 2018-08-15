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СпортLady

"Где уважение к себе?" Ани Лорак сделала первое заявление после измены

19.8тЧитать новость на украинском

Украинская певица Ани Лорак, об измене мужа которой недавно стало известно общественности, впервые после скандала высказалась в сети о ситуации в ее жизни.

"За все, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех — это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идет со мной по жизни. Ваши способности безграничны. Моя любовь к вам бесконечна",— написала она в Instagram.

Поклонники в сети тут же встревожились. "Зачем поддерживать иллюзию брака? Где уважение к себе?" - пишут они.

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Однако, есть те, кто поддержал Лорак: "Вы правильно говорите, Ани. Забудьте измену мужа, ему должно стыдно изменять вам".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мурат Налчаджиоглу, который ранее был пойман на измене в одном из ночных заведений Киева, впервые объявился после крупного семейного скандала.

Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Они так мусолят тему с этой Куек, что не удивлюсь, если вся эта "шумиха с изменой" - проплаченная. Первые статьи - как заметили "измену", потом - "переживания и страдания" сторон. В конце - будет "счастливое воссоединение" турецко-куевской семьи (с фото из супружеской постели)
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Она не стоит того, что бы с ней носиться. Лучше пойти и копейку отдать нашим хлопцам на передовую войны
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
плюнуть и забыть.
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