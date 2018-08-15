"Где уважение к себе?" Ани Лорак сделала первое заявление после измены

Украинская певица Ани Лорак, об измене мужа которой недавно стало известно общественности, впервые после скандала высказалась в сети о ситуации в ее жизни.

"За все, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех — это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идет со мной по жизни. Ваши способности безграничны. Моя любовь к вам бесконечна",— написала она в Instagram.

Поклонники в сети тут же встревожились. "Зачем поддерживать иллюзию брака? Где уважение к себе?" - пишут они.

Однако, есть те, кто поддержал Лорак: "Вы правильно говорите, Ани. Забудьте измену мужа, ему должно стыдно изменять вам".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мурат Налчаджиоглу, который ранее был пойман на измене в одном из ночных заведений Киева, впервые объявился после крупного семейного скандала.