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"Где твоя грудь?" Дорофеева удивила сеть вульгарным фото

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Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила сеть вульгарным фото.

29-летняя артистка сфотографировалась в откровенном купальнике, который приоголил пикантные части тела Дорофеевой. Снимок девушка опубликовала в Instagram.

В комментариях к фото артистку упрекнули в том, что купальник, который она выбрала, визуально портит ее фигуру.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Instagram @nadyadorofeeva

Новости
Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Также звезду раскритиковали из-за того, что снимок получился, по мнению пользователей, чрезмерно откровенным.

Надя Дорофеева в купальнике

Надя Дорофеева в купальнике

Instagram @nadyadorofeeva

Интересно, что из-за нападок Надя спустя некоторое время закрыла возможность комментировать снимок. OBOZREVATEL успел зафиксировать несколько гневных комментариев в адрес звезды.

"А где твоя грудь?" – спросили комментаторы.

"Ужасно, если честно", – добавили другие.

"Где твоя грудь?" Дорофеева удивила сеть вульгарным фото
"Где твоя грудь?" Дорофеева удивила сеть вульгарным фото
"Где твоя грудь?" Дорофеева удивила сеть вульгарным фото
"Где твоя грудь?" Дорофеева удивила сеть вульгарным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева похвасталась снимком в бикини, который произвел фурор в сети.

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Персона
Надя Дорофеева
Тег
шоу-бизнес
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