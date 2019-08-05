"Где твоя грудь?" Дорофеева удивила сеть вульгарным фото

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила сеть вульгарным фото.

29-летняя артистка сфотографировалась в откровенном купальнике, который приоголил пикантные части тела Дорофеевой. Снимок девушка опубликовала в Instagram.

В комментариях к фото артистку упрекнули в том, что купальник, который она выбрала, визуально портит ее фигуру.

Надя Дорофеева Instagram @nadyadorofeeva

Новости Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Также звезду раскритиковали из-за того, что снимок получился, по мнению пользователей, чрезмерно откровенным.

Надя Дорофеева в купальнике Instagram @nadyadorofeeva

Интересно, что из-за нападок Надя спустя некоторое время закрыла возможность комментировать снимок. OBOZREVATEL успел зафиксировать несколько гневных комментариев в адрес звезды.

"А где твоя грудь?" – спросили комментаторы.

"Ужасно, если честно", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева похвасталась снимком в бикини, который произвел фурор в сети.

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