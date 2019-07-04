"Где-то плачет Лобода": Потап заинтриговал снимком с солистом Rammstein

Украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) заинтриговал поклонников совместным снимком с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, которому приписывали отношения со Светланой Лободой.

Соответствующее фото он опубликовали на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж в сети и массу вопросов.

Потап не подписывал снимок, а лишь проставил хэштеги. Смутил поклонников тот факт, что он указал "#honeymoon" – медовый месяц. Оба артиста показывали на экран, который расположен сзади, однако, что именно там изображено, разглядеть невозможно.

Многие предположили, что Линдеманн прибыл в Киев, но так и не поняли, что он забыл в украинской столице.

"Подгон от Лободы", "Где-то плачет Лобода", "Когда с ним сфоткалась Лобода, она забеременела. Потап, будь аккуратнее", "Ему сказали, что Светки нет дома? Она на свадьбе у сесты. А фото – огонь", "Ну счастливого вам медового месяца", "Теперь скажут, что и у вас с ним роман, не только в Лободы", "Блин постарел Тилль капец", "Потап насколько крут, что Тилль попросился с ним сфоткаться", "Ждем совместный трек", – написали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Алексей Потапенко женился на Насте Каменских. В конце июня он показал милый ролик с супругой, рассказав, как лечит любимую.

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