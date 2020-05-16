Где состоится Евровидение-2021: в онлайн-финале озвучили окончательное решение

Песенный конкурс Евровидение-2021 состоится в Роттердаме (Нидерланды) на площадке Ahoy Arena.

Организаторы масштабного музыкального соревнования приняли решение не менять локацию из-за отмены конкурса в 2020 году. Такое решение было озвучено в ходе финального онлайн-концерта Europe Shine A Light 16 мая – альтернативного варианта Евровидения-2020 (видео смотрите ниже).

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Евровидение-2021 EADaily

"Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении Евровидения в 2021 году в Роттердаме", – сообщается в заявлении.

Напомним, Украину на конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме будет представлять колоритная группа Go_A, которая должны была ехать на конкурс в 2020 году. Национальный отбор в стране в 2021 году проводиться не будет.

Вместо отмененного Евровидения организаторы провели в 2020 году серию онлайн-шоу, где показали песни всех конкурсантов, однако без голосования за победителя.

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