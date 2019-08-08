Где похоронят Аллу Вербер: все подробности о прощальной церемонии

Бизнес-леди, легендарного фэшн-директора ЦУМа, вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллу Вербер, которая умерла 6 августа в Италии, похоронят в Торонто (Канада).

Так, церемония погребения Аллы состоится 12 августа. Об этом написала подруга усопшей Ирена Лейбович-Смеловицкая на ее странице в социальной сети Facebook.

Алла Вербер Фото из Instagram

"Сердце плачет и обливается слезами со всех сторон. Похороны в понедельник (12 августа) в Торонто. Как это пережить?", — написала Ирена.

Скриншот из Facebook

Отметим, что для Вербер Канада — второй дом. В Торонто еще в советские времена эмигрировали ее мама и папа. Кроме того, директора ЦУМа связывало это место с еще одним важным событием в ее жизни — здесь состоялась ее свадьба с мужчиной, от которого Алла родила свою единственную дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Алла Вербер умерла 6 августа в Италии, где ее срочно госпитализировали после ужина.

Причины в СМИ указывались разные: анафилактический шок, спровоцировавший отказ органов, обширный инфаркт, продолжительная болезнь.

Незадолго до смерти она посетила юбилей Игоря Крутого в Турции, где выглядела вполне здоровой и счастливой.

Звезды массово оплакали бизнес-леди и сообщили, что индустрия моды будет носить траур.

Позже Ксения Собчак рассказала подробности о последнем годе жизни Вербер и смерти.

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