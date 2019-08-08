Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Где похоронят Аллу Вербер: все подробности о прощальной церемонии

1.9т Читать материал на украинском

Бизнес-леди, легендарного фэшн-директора ЦУМа, вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллу Вербер, которая умерла 6 августа в Италии, похоронят в Торонто (Канада).

Так, церемония погребения Аллы состоится 12 августа. Об этом написала подруга усопшей Ирена Лейбович-Смеловицкая на ее странице в социальной сети Facebook.

Алла Вербер

Алла Вербер

Фото из Instagram

Новости
Вилли Токарев умер: в СМИ сказали, что могло убить шансонье

"Сердце плачет и обливается слезами со всех сторон. Похороны в понедельник (12 августа) в Торонто. Как это пережить?", — написала Ирена.

Где похоронят Аллу Вербер: все подробности о прощальной церемонии

Скриншот из Facebook

Отметим, что для Вербер Канада — второй дом. В Торонто еще в советские времена эмигрировали ее мама и папа. Кроме того, директора ЦУМа связывало это место с еще одним важным событием в ее жизни — здесь состоялась ее свадьба с мужчиной, от которого Алла родила свою единственную дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...