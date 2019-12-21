"Где мозги?!" Познер разнес пропаганду в России из-за Зеленского и Украины

Известный российский телеведущий Владимир Познер высказался о пропаганде на российском телевидении. Так, по его словам к президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо искать определенный подход.

Об этом телеведущий сказал во время встречи в ресторане "Жеральдин", которая состоялась в начале декабря. Видео с мероприятия было опубликовано на официальном Youtube-канале "Познер Online" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не надо ругать Зеленского. Надо найти к нему пути. Это же явно другой человек. Ничего подобного, как разносили Украину по телевидению, так и... Я думаю, ну где мозги то? Кто думает? Позавчера наконец украинский философ, мыслитель задал Путину вопрос "Ну, может не стоит так уж ругать Украину, как Володя Соловьев?". Путин сказал, что да, наверное не надо, это никуда не годится и он будет разбираться. Но это же бред какой-то", – сказал Познер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина назвал телеведущего Владимира Познера предателем России и предложил уехать из страны.

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