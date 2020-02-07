"Где кокос? Зонтик неси!" Сестра Регины Тодоренко показала себя с "лучшей" стороны

Сестра популярной ведущей Регины Тодоренко Анна Ковляшенко присоединилась к ней на отдыхе и устроила там разнос на камеру.

Видео с места событий она показала в сториз на своей странице в Instagram.

Отмечается, что Регина единственный ребенок в своей семье, но у нее есть двоюродные брат Кирилл и сестра Аня, - она очень любит их обоих, публично поздравляла парня, в то время как девушка была ее подружкой на свадьбе с Владом Топаловым.

Анна Ковляшенко работает моделью, постоянно проживает в Одессе, но теперь приехала на отдых к своей сестре и ее ребенку на Мальдивы. Сначала они там дружно отравились, но уже через день стали чувствовать себя лучше и решили веселиться.

Регина Тодоренко с сестрой на Мальдивах instagram.com/stories/kovlyasha

Она сделала там очень много фото, которые активно показывает поклонникам в соцсетях.

Среди прочего она показала на видео, как рассматривает свои снимки "в стиле b*tch", требует у воображаемого официанта кокос и зонтик.

Поскольку видео в сториз держатся всего сутки, мы опубликовали его на YouTube:

Интересно, что Регина накануне тоже показывала свое "с*чье фото" с кокосом:

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