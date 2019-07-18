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"Где борщ?" Джаред Лето порадовал украинцев фото из Киева

1.3т Читать материал на украинском

Лидер популярной американской группы 30 Seconds to Mars, которая дала концерт 17 июля, Джаред Лето порадовал поклонников снимком из Киева.

Артист опубликовал соответствующую фотографию в своем Instagram-сторис, позируя на фоне колеса обозрения в центре украинской столицы.

Он накинул на плече стильный цветной палантин, а образ дополнил стильными очками. На снимке он подписал "Где этот веганский борщ".

Музыкант на фоне колеса обозрения

Музыкант на фоне колеса обозрения

сторис Джареда Лето

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Артист остался доволен атмосферой, которая царила на концерте в Киеве. Он поблагодарил украинцев за теплый прием и драйв, который присутствовал среди зрителей.

Атмосфера на концерте 30 Seconds to Mars

Атмосфера на концерте 30 Seconds to Mars

сторис Лето

Джаред Лето

Джаред Лето

instagram/jaredleto

Как сообщал OBOZREVATEL, на концерте в Киеве Лето прокричал со сцены: "Я люблю эту страну!" Что примечательно, на концерте в Москве он говорил то же самое.

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Персона
Джаред Лето
Место
Украина Киев
Тег
шоу-бизнес
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