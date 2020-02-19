Гарри – не сын Галкина? В росСМИ заговорили о юном любовнике Пугачевой

В РосСМИ появилась сплетня, что отцом 6-летнего сына певицы Аллы Пугачевой Гарри является вовсе не шоумен Максим Галкин, а молодой певец Майк Мироненко.

В частности, об этом написал Telegram-канал "НеМалахов".

Алла Пугачева КП

Так, портал пишет, что в 2006 году, когда Пугачева уже жила с Галкиным, она ездила на гастроли с юным исполнителем и выпускником "Фабрики звезд-5", которой руководила, Майком Мироненко. Вместе с парнем примадонна отправилась в Большой гастрольный тур по России и странам СНГ.

Также издание сообщает, что в том же году Пугачева и Мироненко вместе появились на "Славянском базаре в Витебске", где многие заподозрили между ними роман.

"Пугачева выступала в Белоруссии каждые шесть лет – в 1994-м, 2000-м, 2006-м. И всякий раз приезжала с разными артистами – с Филиппом Киркоровым, Максимом Галкиным, а потом с Мироненко...", – пишет портал.

Алла Пугачева и Майк Мироненко КП

Кроме того, Telegram-канал отмечает внешнее сходство между Мироненко и 6-летним Гарри.

Гарри и Лиза Галкины Telegram-канал "НеМалахов"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.

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