Гарри и Уильям серьезно повздорили из-за Маркл: появились подробности

После появления в королевской семье Меган Маркл отношения между принцом Гарри и принцом Уильямом сильно испортились. Так, стало известно, спустя несколько дней после свадьбы, которую они с Меган сыграли 19 мая 2018 года, Гарри устроил родственникам скандал.
Как пишет издание Daily Mail, герцог Сассекский неожиданно сделал жесткий выговор своему старшему брату и его супруге.
Он упрекнул Уильяма и Кейт в том, что они не оказывали его невесте должную поддержку перед свадьбой. Присутствовавшая при этом Меган, как пишет издание, хранила молчание во время речи, которую произносил ее муж.
Миддлтон и Уильям убедили Гарри, что они счастливы оказать его жене больше поддержки. Кейт даже пришла к ним на следующий день в гости с букетом цветов. А потом предложила сопроводить свою новоявленную невестку на теннисный турнир в Уимблдоне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
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