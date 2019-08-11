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Гарри и Уильям серьезно повздорили из-за Маркл: появились подробности

1.7т Читать материал на украинском

После появления в королевской семье Меган Маркл отношения между принцом Гарри и принцом Уильямом сильно испортились. Так, стало известно, спустя несколько дней после свадьбы, которую они с Меган сыграли 19 мая 2018 года, Гарри устроил родственникам скандал.

Как пишет издание Daily Mail, герцог Сассекский неожиданно сделал жесткий выговор своему старшему брату и его супруге.

Гарри и Уильям серьезно повздорили из-за Маркл: появились подробности
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Он упрекнул Уильяма и Кейт в том, что они не оказывали его невесте должную поддержку перед свадьбой. Присутствовавшая при этом Меган, как пишет издание, хранила молчание во время речи, которую произносил ее муж.

Миддлтон и Уильям убедили Гарри, что они счастливы оказать его жене больше поддержки. Кейт даже пришла к ним на следующий день в гости с букетом цветов. А потом предложила сопроводить свою новоявленную невестку на теннисный турнир в Уимблдоне.

Гарри и Уильям серьезно повздорили из-за Маркл: появились подробности

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Меган Маркл Принц Гарри Принц Уильям Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
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