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7 февраля • обновлено в 08:16
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Гарри Галкин не похож на Аллу Пугачеву? В сети разразилась дискуссия из-за фото

2.8т
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В сети опубликовали фотографию певицы Аллы Пугачевы в юности и ее 6-летнего сына Гарри Галкин, после чего разразились споры о том, похож ли он на звезду российской эстрады.

Фотоснимок опубликован в фан-аккаунте Пугачевой в Instagram.

"Похожи? Я думаю, что очень", - считает автор публикации.

Мнение подписчиков по этому вопросу разделилось. Некоторые считают, что Пугачева с сыном действительно не похожи.

"Гарри похож больше на папу , а Лиза на маму; Вообще не похожи; Совершенно не похожи; Нет,не похожи", - считает одна группа фолловеров.

Гарри Галкин не похож на Аллу Пугачеву? В сети разразилась дискуссия из-за фото
Гарри Галкин не похож на Аллу Пугачеву? В сети разразилась дискуссия из-за фото
Гарри Галкин не похож на Аллу Пугачеву? В сети разразилась дискуссия из-за фото
Гарри Галкин не похож на Аллу Пугачеву? В сети разразилась дискуссия из-за фото

А вот другие поклонники таланта Пугачевой с этим не согласны.

"Оооочень; Капец как похожи!!!; Очень похож на маму; Да с сыном похожи; Похожи, но глаза кажется разные; Копия мамы, очень похож", - уверяют подписчики.

Гарри Галкин не похож на Аллу Пугачеву? В сети разразилась дискуссия из-за фото
Гарри Галкин не похож на Аллу Пугачеву? В сети разразилась дискуссия из-за фото
Гарри Галкин не похож на Аллу Пугачеву? В сети разразилась дискуссия из-за фото
Гарри Галкин не похож на Аллу Пугачеву? В сети разразилась дискуссия из-за фото
Гарри Галкин не похож на Аллу Пугачеву? В сети разразилась дискуссия из-за фото
Гарри Галкин не похож на Аллу Пугачеву? В сети разразилась дискуссия из-за фото

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