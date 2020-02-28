Звезда Comedy Club Гарик Харламов 28 февраля отмечает свой день рождения.
Ему исполняется 39 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как шоумен выглядел в юности и как он изменился со времен участия в КВН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Гарик Харламов в 2006 году
фото: Comedy Club Production
Гарик Харламов (настоящее имя – Игорь Харламов) родился 28 февраля 1981 года в Москве.
Харламов – бывший участник КВН, он был фронтменом команд "Сборная Москвы" и "Незолотая молодежь", выступавших в Высшей лиге КВН.
Во второй половине 2000-х под псевдонимом Гарик Бульдог Харламов артист прославился как резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ, где выступал в паре с Тимуром Каштаном Батрутдиновым.
Кроме того, Харламов снялся в комедийных фильмах "Самый лучший фильм" (три части), "Zомбоящик", "30 свиданий" и многих других, он озвучивает мультфильмы и участвует во многих проектах на телевидении России.
Отметим, со времен КВН Гарик Харламов заметно набрал в весе.
Сам он так говорит об этом: "Я, пожалуй, единственный резидент шоу, который за это время так сильно поменялся. Долгое время мой внешний вид играл на руку программе, меня постоянно подкалывали насчет лишнего веса. Но я никогда не обижаюсь на шутки друзей, мы все люди циничные, любим посмеяться друг над другом и над собой".
Предлагаем взглянуть, как Гарик Харламов выглядит сейчас и как он выглядел в молодости:
Гарик Харламов
instagram.com/asmuskristina
Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус
instagram.com/asmuskristina
Гарик Харламов с дочкой
instagram.com/asmuskristina
Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус
instagram.com/asmuskristina
Гарик Харламов
кадр ТНТ
Гарик Харламов
кадр ТНТ
Гарик Харламов в молодости
Гарик Харламов в молодости
Гарик Харламов в молодости
Гарик Харламов в молодости
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