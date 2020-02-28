Звезда Comedy Club Гарик Харламов 28 февраля отмечает свой день рождения.

Ему исполняется 39 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как шоумен выглядел в юности и как он изменился со времен участия в КВН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Гарик Харламов в 2006 году фото: Comedy Club Production

Гарик Харламов (настоящее имя – Игорь Харламов) родился 28 февраля 1981 года в Москве.

Харламов – бывший участник КВН, он был фронтменом команд "Сборная Москвы" и "Незолотая молодежь", выступавших в Высшей лиге КВН.

Во второй половине 2000-х под псевдонимом Гарик Бульдог Харламов артист прославился как резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ, где выступал в паре с Тимуром Каштаном Батрутдиновым.

Кроме того, Харламов снялся в комедийных фильмах "Самый лучший фильм" (три части), "Zомбоящик", "30 свиданий" и многих других, он озвучивает мультфильмы и участвует во многих проектах на телевидении России.

Отметим, со времен КВН Гарик Харламов заметно набрал в весе.

Сам он так говорит об этом: "Я, пожалуй, единственный резидент шоу, который за это время так сильно поменялся. Долгое время мой внешний вид играл на руку программе, меня постоянно подкалывали насчет лишнего веса. Но я никогда не обижаюсь на шутки друзей, мы все люди циничные, любим посмеяться друг над другом и над собой".

Предлагаем взглянуть, как Гарик Харламов выглядит сейчас и как он выглядел в молодости:

Гарик Харламов instagram.com/asmuskristina

Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina

Гарик Харламов с дочкой instagram.com/asmuskristina

Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina

Гарик Харламов кадр ТНТ

Гарик Харламов кадр ТНТ

Гарик Харламов в молодости Pinterest

Гарик Харламов в молодости Pinterest

Гарик Харламов в молодости Pinterest

Гарик Харламов в молодости Pinterest

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда исчезли звезды первого Comedy Club: Незлобин, "Сестры Зайцевы", Гавр и другие.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!